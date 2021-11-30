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Лавров обвинил США в нагнетании военной истерии у российских границ
Лавров обвинил США в нагнетании военной истерии у российских границ - РИА Новости, 30.11.2021
Лавров обвинил США в нагнетании военной истерии у российских границ
США со всех сторон обложили Россию военными базами и нагнетают военную истерию, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T11:14
2021-11-30T11:14
2021-11-30T12:21
сша
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. США со всех сторон обложили Россию военными базами и нагнетают военную истерию, заявил глава МИД Сергей Лавров."То, что Соединенные Штаты обложили нас со всех сторон своими военными базами, — это, наверное, уже факты, которые любому школьнику известны, и тем не менее постоянно нагнетается вот эта истерия (у границ России. — Прим. ред.)", — сказал министр, выступая перед участниками ежегодной научно-образовательной программы Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова "Диалог во имя будущего".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность "стягиванием" российских сил к границе с Украиной. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. При этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности.Сами же США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как заявили в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.
https://ria.ru/20211130/katastrofa-1761370705.html
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сша, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
11:14 30.11.2021 (обновлено: 12:21 30.11.2021)
Лавров обвинил США в нагнетании военной истерии у российских границ
Глава МИД Лавров: США со всех сторон обложили Россию базами и нагнетают военную истерию