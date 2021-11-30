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СВР: США хотят выставить Россию виновницей, если Киев нападет на Донбасс

СВР: США хотят выставить Россию виновницей, если Киев нападет на Донбасс - РИА Новости, 30.11.2021

СВР: США хотят выставить Россию виновницей, если Киев нападет на Донбасс

Американцы и британцы искусственно раздувают истерию, дабы представить РФ виновницей всех бед, если киевские авантюристы нападут на Донбасс, заявили в... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T11:13

2021-11-30T11:13

2021-11-30T11:35

в мире

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

донбасс

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Американцы и британцы искусственно раздувают истерию, дабы представить РФ виновницей всех бед, если киевские авантюристы нападут на Донбасс, заявили в пресс-бюро СВР."Дипкорпус стран ЕС пребывает в замешательстве. Здесь сознают, что американцы и британцы искусственно раздувают истерию, дабы представить Россию виновницей всех бед, если киевские авантюристы нападут на Донбасс... Кроме того, в государствах ЕС, которые сами сталкиваются с острыми проблемами, не хотят кормить коррумпированную украинскую власть. В Европе на сегодняшний день не усматривают перспектив превращения Украины в цивилизованного предсказуемого партнера", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211129/deystviya-1761353479.html

донбасс

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в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), донбасс, ситуация в днр и лнр, россия