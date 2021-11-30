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СВР: США хотят выставить Россию виновницей, если Киев нападет на Донбасс
СВР: США хотят выставить Россию виновницей, если Киев нападет на Донбасс - РИА Новости, 30.11.2021
СВР: США хотят выставить Россию виновницей, если Киев нападет на Донбасс
Американцы и британцы искусственно раздувают истерию, дабы представить РФ виновницей всех бед, если киевские авантюристы нападут на Донбасс, заявили в... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T11:13
2021-11-30T11:35
в мире
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
донбасс
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Американцы и британцы искусственно раздувают истерию, дабы представить РФ виновницей всех бед, если киевские авантюристы нападут на Донбасс, заявили в пресс-бюро СВР."Дипкорпус стран ЕС пребывает в замешательстве. Здесь сознают, что американцы и британцы искусственно раздувают истерию, дабы представить Россию виновницей всех бед, если киевские авантюристы нападут на Донбасс... Кроме того, в государствах ЕС, которые сами сталкиваются с острыми проблемами, не хотят кормить коррумпированную украинскую власть. В Европе на сегодняшний день не усматривают перспектив превращения Украины в цивилизованного предсказуемого партнера", - говорится в сообщении.
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в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), донбасс, ситуация в днр и лнр, россия
11:13 30.11.2021 (обновлено: 11:35 30.11.2021)
 
СВР: США хотят выставить Россию виновницей, если Киев нападет на Донбасс

СВР: американцы хотят выставить Россию виновницей всех бед, если Киев нападет на Донбасс

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом на улице Дружбы в Донецке, в крышу которого попал снаряд
Жилой дом на улице Дружбы в Донецке, в крышу которого попал снаряд - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Американцы и британцы искусственно раздувают истерию, дабы представить РФ виновницей всех бед, если киевские авантюристы нападут на Донбасс, заявили в пресс-бюро СВР.
"Дипкорпус стран ЕС пребывает в замешательстве. Здесь сознают, что американцы и британцы искусственно раздувают истерию, дабы представить Россию виновницей всех бед, если киевские авантюристы нападут на Донбасс... Кроме того, в государствах ЕС, которые сами сталкиваются с острыми проблемами, не хотят кормить коррумпированную украинскую власть. В Европе на сегодняшний день не усматривают перспектив превращения Украины в цивилизованного предсказуемого партнера", - говорится в сообщении.
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