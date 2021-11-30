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Создание федеральной СРО виноградарей и виноделов займет до двух месяцев
Создание федеральной СРО виноградарей и виноделов займет до двух месяцев - РИА Новости, 30.11.2021
Создание федеральной СРО виноградарей и виноделов займет до двух месяцев
Союз виноградарей и виноделов России рассчитывает, что создание новой федеральной саморегулируемой организации в данной отрасли займет один-два месяца, сообщил... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T11:53
2021-11-30T11:53
экономика
леонид попович
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Союз виноградарей и виноделов России рассчитывает, что создание новой федеральной саморегулируемой организации в данной отрасли займет один-два месяца, сообщил РИА Новости президент союза Леонид Попович.Российские виноградари и виноделы на учредительном собрании в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в понедельник приняли решение об образовании ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России"."Мы надеемся все завершить в этом году, к концу декабря. Но это зависит от ряда технических и организационных вопросов. Планируем, что это займет месяц-два", - сказал Попович после собрания. По его словам, после того как федеральная СРО и все ее органы управления будут созданы, Союз виноградарей и виноделов будет реорганизован путем слияния с создаваемой ассоциацией."Бессмысленно иметь две сильные организации, дублирующие друг друга - они будут только мешать друг другу", - пояснил президент союза. Федеральная СРО, таким образом, будет правопреемником союза.Попович отметил, что в июне 2020 года в России вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии, который направлен, в том числе, на увеличение площадей под виноградники в стране. Федеральная СРО также будет работать над расширением площадей. "Но, когда мы решим эту задачу, появится большое количество других задач - то, что связано с посадкой саженцев, поставками сельскохозяйственной техники, защитой растений, с обеспечением отрасли кадрами", - сказал собеседник агентства."Пройдет четыре-пять лет, виноград созреет - и нужно будет решать вопросы увеличения производства вина. Это задачи создания современных производственных мощностей, модернизации существующих, внедрения новых технологий. Все эти вопросы нужно решать, чтобы производить больше, чтобы вино было вкуснее, чтобы мы могли успешно вытеснять импортную продукцию с полок магазинов", - добавил он.
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экономика, леонид попович, россия
11:53 30.11.2021
 
Создание федеральной СРО виноградарей и виноделов займет до двух месяцев

Создание федеральной СРО виноградарей и виноделов займет один-два месяца

© Фото : НО "Союз виноградарей и виноделов России" Леонид Попович и Дмитрий Киселев
Леонид Попович и Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Фото : НО "Союз виноградарей и виноделов России"
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Союз виноградарей и виноделов России рассчитывает, что создание новой федеральной саморегулируемой организации в данной отрасли займет один-два месяца, сообщил РИА Новости президент союза Леонид Попович.
Российские виноградари и виноделы на учредительном собрании в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в понедельник приняли решение об образовании ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России".
"Мы надеемся все завершить в этом году, к концу декабря. Но это зависит от ряда технических и организационных вопросов. Планируем, что это займет месяц-два", - сказал Попович после собрания. По его словам, после того как федеральная СРО и все ее органы управления будут созданы, Союз виноградарей и виноделов будет реорганизован путем слияния с создаваемой ассоциацией.
"Бессмысленно иметь две сильные организации, дублирующие друг друга - они будут только мешать друг другу", - пояснил президент союза. Федеральная СРО, таким образом, будет правопреемником союза.
Попович отметил, что в июне 2020 года в России вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии, который направлен, в том числе, на увеличение площадей под виноградники в стране. Федеральная СРО также будет работать над расширением площадей. "Но, когда мы решим эту задачу, появится большое количество других задач - то, что связано с посадкой саженцев, поставками сельскохозяйственной техники, защитой растений, с обеспечением отрасли кадрами", - сказал собеседник агентства.
"Пройдет четыре-пять лет, виноград созреет - и нужно будет решать вопросы увеличения производства вина. Это задачи создания современных производственных мощностей, модернизации существующих, внедрения новых технологий. Все эти вопросы нужно решать, чтобы производить больше, чтобы вино было вкуснее, чтобы мы могли успешно вытеснять импортную продукцию с полок магазинов", - добавил он.
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ЭкономикаЛеонид ПоповичРоссия
 
 
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