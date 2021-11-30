https://ria.ru/20211130/sprot-1761483648.html

Сургутский район выделит более трех миллионов рублей на цифровизацию спорта

Сургутский район выделит более трех миллионов рублей на цифровизацию спорта - РИА Новости, 30.11.2021

Сургутский район выделит более трех миллионов рублей на цифровизацию спорта

Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа в 2022 году выделят из бюджета более 3 миллионов рублей на цифровизацию спортивной сферы, сообщил РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T16:02

2021-11-30T16:02

2021-11-30T16:02

ханты-мансийский автономный округ

общество

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа в 2022 году выделят из бюджета более 3 миллионов рублей на цифровизацию спортивной сферы, сообщил глава района Андрей Трубецкой."Приняли стратегический план развития физкультуры и спорта до 2023 года. Весь 2022 год будет посвящен цифровой трансформации спортивной сферы и внедрению искусственного интеллекта. На это из бюджета выделили более 3 миллионов рублей, плюс направим привлеченные средства", - написал Трубецкой на своей странице в Facebook.По его словам, цифровизация массового спорта в поселениях в следующем году должна достичь 46%. Уже закуплены 72 легкоатлетические дорожки Yamaguchi с интеллектуальной системой Infra-ray для населенных пунктов Лямино, Сытомино, Тундрино, Русскинская, Солнечный и Угут. В городском поселении Барсово планируется организовать центр цифровой трансформации, в том числе по киберспорту, шахматам, хоккею и настольному теннису, в который можно будет сыграть с роботом.Как добавил глава района, также планируется максимально ввести новые технологии в тренировочный процесс в профессиональном спорте. Доля базовых видов спорта с искусственным интеллектом составит 11%, он будет внедряться, в том числе, в работу спортивных НКО. Так, по словам Трубецкого, АНО "Центр развития спорта "Апперкот" приобрел "умные" груши и виртуального партнера для тренировок по боксу.

https://ria.ru/20211126/yugra-1760820429.html

https://ria.ru/20211125/yugra-1760806799.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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общество, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ