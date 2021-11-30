Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20211130/sprot-1761483648.html
Сургутский район выделит более трех миллионов рублей на цифровизацию спорта
Сургутский район выделит более трех миллионов рублей на цифровизацию спорта - РИА Новости, 30.11.2021
Сургутский район выделит более трех миллионов рублей на цифровизацию спорта
Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа в 2022 году выделят из бюджета более 3 миллионов рублей на цифровизацию спортивной сферы, сообщил РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T16:02
2021-11-30T16:02
ханты-мансийский автономный округ
общество
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564112689_0:139:3001:1827_1920x0_80_0_0_45516760d8dc3a69e1683c8429cb6889.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа в 2022 году выделят из бюджета более 3 миллионов рублей на цифровизацию спортивной сферы, сообщил глава района Андрей Трубецкой."Приняли стратегический план развития физкультуры и спорта до 2023 года. Весь 2022 год будет посвящен цифровой трансформации спортивной сферы и внедрению искусственного интеллекта. На это из бюджета выделили более 3 миллионов рублей, плюс направим привлеченные средства", - написал Трубецкой на своей странице в Facebook.По его словам, цифровизация массового спорта в поселениях в следующем году должна достичь 46%. Уже закуплены 72 легкоатлетические дорожки Yamaguchi с интеллектуальной системой Infra-ray для населенных пунктов Лямино, Сытомино, Тундрино, Русскинская, Солнечный и Угут. В городском поселении Барсово планируется организовать центр цифровой трансформации, в том числе по киберспорту, шахматам, хоккею и настольному теннису, в который можно будет сыграть с роботом.Как добавил глава района, также планируется максимально ввести новые технологии в тренировочный процесс в профессиональном спорте. Доля базовых видов спорта с искусственным интеллектом составит 11%, он будет внедряться, в том числе, в работу спортивных НКО. Так, по словам Трубецкого, АНО "Центр развития спорта "Апперкот" приобрел "умные" груши и виртуального партнера для тренировок по боксу.
https://ria.ru/20211126/yugra-1760820429.html
https://ria.ru/20211125/yugra-1760806799.html
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564112689_144:0:2811:2000_1920x0_80_0_0_e543dbfba3b46fb229e09c0328009735.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ
16:02 30.11.2021
 
Сургутский район выделит более трех миллионов рублей на цифровизацию спорта

Власти Сургутского района Югры выделят более трех миллионов рублей на цифровизацию спорта

© Фото : пресс-служба администрации Сургутского районаГлава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского района
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа в 2022 году выделят из бюджета более 3 миллионов рублей на цифровизацию спортивной сферы, сообщил глава района Андрей Трубецкой.
"Приняли стратегический план развития физкультуры и спорта до 2023 года. Весь 2022 год будет посвящен цифровой трансформации спортивной сферы и внедрению искусственного интеллекта. На это из бюджета выделили более 3 миллионов рублей, плюс направим привлеченные средства", - написал Трубецкой на своей странице в Facebook.
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 08:59Ханты-Мансийский Автономный Округ
В небольшом поселении Югры открылась молодежная резиденция
По его словам, цифровизация массового спорта в поселениях в следующем году должна достичь 46%. Уже закуплены 72 легкоатлетические дорожки Yamaguchi с интеллектуальной системой Infra-ray для населенных пунктов Лямино, Сытомино, Тундрино, Русскинская, Солнечный и Угут. В городском поселении Барсово планируется организовать центр цифровой трансформации, в том числе по киберспорту, шахматам, хоккею и настольному теннису, в который можно будет сыграть с роботом.
Как добавил глава района, также планируется максимально ввести новые технологии в тренировочный процесс в профессиональном спорте. Доля базовых видов спорта с искусственным интеллектом составит 11%, он будет внедряться, в том числе, в работу спортивных НКО. Так, по словам Трубецкого, АНО "Центр развития спорта "Апперкот" приобрел "умные" груши и виртуального партнера для тренировок по боксу.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 23:56Ханты-Мансийский Автономный Округ
Губернатор Югры объявила Год здоровьесбережения в регионе
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоСургутский районХанты-Мансийский автономный округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:40Зеленский внес в Раду законопроект о двойном гражданстве для диаспоры
11:37Киев становится все наглее к Москве, заявил Лавров
11:35МИД готовит инициативы по поручению Путина о гарантиях безопасности
11:35НАТО продолжит помогать Украине, заявил Столтенберг
11:35На Арбатско-Покровской линии московского метро частично остановили движение
11:33В Саудовской Аравии выявили случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
11:31Лавров назвал Украину потерянным случаем с точки зрения выполнения Минска-2
11:30Медведев: пандемия COVID-19 вскрыла неустойчивость принципов глобализации
11:30ФСБ показала кадры с изъятым у подпольных торговцев вооружением
11:30В Госдуме предложили Лукашенко приехать в Крым на годовщину референдума
11:29Лавров выступил против санкций к Украине за невыполнение Минских соглашений
11:27Минцифры зарегистрировало товарный знак "Госуслуги"
11:20Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане
11:19Россия готова прилагать усилия для урегулирования на Украине, заявил Лавров
11:18Россия будет жестко реагировать на недружественные шаги НАТО, заявил Лавров
11:15Медведев призвал не допускать политизации в вопросах борьбы с COVID-19
11:14Лавров заявил о желании НАТО превратить Украину в "Антироссию"
11:14Медведев призвал решить вопрос о взаимном признании странами вакцин
11:14В России зажгли первую новогоднюю елку
11:13"АвтоВАЗ" вновь поднял цены на Lada
Лента новостейМолния
Зеленский внес в Раду законопроект о двойном гражданстве для диаспорыКиев становится все наглее к Москве, заявил ЛавровМИД готовит инициативы по поручению Путина о гарантиях безопасностиНАТО продолжит помогать Украине, заявил СтолтенбергНа Арбатско-Покровской линии московского метро частично остановили движениеВ Саудовской Аравии выявили случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаЛавров назвал Украину потерянным случаем с точки зрения выполнения Минска-2Медведев: пандемия COVID-19 вскрыла неустойчивость принципов глобализацииФСБ показала кадры с изъятым у подпольных торговцев вооружениемВ Госдуме предложили Лукашенко приехать в Крым на годовщину референдумаЛавров выступил против санкций к Украине за невыполнение Минских соглашенийМинцифры зарегистрировало товарный знак "Госуслуги"Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в ТатарстанеРоссия готова прилагать усилия для урегулирования на Украине, заявил ЛавровРоссия будет жестко реагировать на недружественные шаги НАТО, заявил ЛавровМедведев призвал не допускать политизации в вопросах борьбы с COVID-19Лавров заявил о желании НАТО превратить Украину в "Антироссию"Медведев призвал решить вопрос о взаимном признании странами вакцинВ России зажгли первую новогоднюю елку"АвтоВАЗ" вновь поднял цены на Lada