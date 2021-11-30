Сургутский район выделит более трех миллионов рублей на цифровизацию спорта
Власти Сургутского района Югры выделят более трех миллионов рублей на цифровизацию спорта
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского районаГлава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского района
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа в 2022 году выделят из бюджета более 3 миллионов рублей на цифровизацию спортивной сферы, сообщил глава района Андрей Трубецкой.
"Приняли стратегический план развития физкультуры и спорта до 2023 года. Весь 2022 год будет посвящен цифровой трансформации спортивной сферы и внедрению искусственного интеллекта. На это из бюджета выделили более 3 миллионов рублей, плюс направим привлеченные средства", - написал Трубецкой на своей странице в Facebook.
По его словам, цифровизация массового спорта в поселениях в следующем году должна достичь 46%. Уже закуплены 72 легкоатлетические дорожки Yamaguchi с интеллектуальной системой Infra-ray для населенных пунктов Лямино, Сытомино, Тундрино, Русскинская, Солнечный и Угут. В городском поселении Барсово планируется организовать центр цифровой трансформации, в том числе по киберспорту, шахматам, хоккею и настольному теннису, в который можно будет сыграть с роботом.
Как добавил глава района, также планируется максимально ввести новые технологии в тренировочный процесс в профессиональном спорте. Доля базовых видов спорта с искусственным интеллектом составит 11%, он будет внедряться, в том числе, в работу спортивных НКО. Так, по словам Трубецкого, АНО "Центр развития спорта "Апперкот" приобрел "умные" груши и виртуального партнера для тренировок по боксу.