https://ria.ru/20211130/sobolev-1761348403.html

Андрей Соболев: рост товарооборота и инвестиций между РФ и ФРГ крепнет

Андрей Соболев: рост товарооборота и инвестиций между РФ и ФРГ крепнет - РИА Новости, 30.11.2021

Андрей Соболев: рост товарооборота и инвестиций между РФ и ФРГ крепнет

Российско-германский товарооборот, который демонстрировал серьезные колебания в 2020 году на фоне мировой пандемии коронавируса, стабильно восстанавливался на... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T09:00

2021-11-30T09:00

2021-11-30T09:15

экономика

интервью

европа

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

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Российско-германский товарооборот, который демонстрировал серьезные колебания в 2020 году на фоне мировой пандемии коронавируса, стабильно восстанавливался на протяжении текущего года, ФРГ сохранила первое место среди внешнеторговых партнеров России в Европе. Каковы перспективы нашего сотрудничества в будущем, в каких сферах наблюдается наиболее интенсивный рост, как повлияет на совместную работу решение ФРГ опираться на возобновляемые источники энергии с целью декарбонизации энергетики и промышленности, какую роль в этом может играть Россия – на эти и другие вопросы РИА Новости ответил глава торгового представительства при посольстве России в Берлине Андрей Соболев.– Как развивался в 2021 году торговый оборот между Россией и Германией, насколько плодотворным было экономическое сотрудничество между странами? На каком месте Германия сейчас находится в списке торговых партнеров России?– Российско-германский товарооборот, сократившись в мае 2020 года на 47,2% по сравнению с маем 2019 года и достигнув своего месячного минимума в 2,6 миллиарда евро, по сохранившимся каналам начал с июня 2020 года в целом восстанавливаться от месяца к месяцу вместе с возобновлением экономической активности и спроса как в Германии, так и в России. Начиная с марта 2021 года, российско-германский товарооборот демонстрирует значительное превышение показателей соответствующих месяцев кризисного 2020 года, а с июня 2021 года – также и соответствующих месяцев докризисного 2019 года. В сентябре 2021 года товарооборот России с Германией на 15,8% превысил показатель сентября 2019 года (+25,2% по сравнению с сентябрем 2020 года), достигнув 5,2 миллиарда евро – такого объема торговли за месяц между нашими странами не регистрировалось не только, понятное дело, в 2020 году, но и в 2019 году (максимум – октябрь 2019 года – 5,1 миллиарда евро). Суммарно за три квартала 2021 года, по данным германской статистики, российско-германский товарооборот составил чуть более 42,9 миллиарда евро, превысив на 30,1% аналогичный показатель 2020 года и всего на 0,7% отстав от показателя соответствующего периода докризисного 2019 года.Характеризуя в целом российско-германское торгово-экономическое сотрудничество, необходимо отметить, что, несмотря на имевшее место закономерное и всем понятное снижение товарооборота в период коронакризиса, Германия сохранила первое место среди внешнеторговых партнеров России в Европе и второе месте – в мире. В настоящее время не только товарооборот растет. За первый квартал 2021 года объем инвестиций немецких компаний в России составил 1,1 миллиарда евро, а, по последним данным Бундесбанка, к концу второго квартала вырос до почти 1,4 миллиарда евро, что также свидетельствует о сохранении интереса германского бизнеса к России, несмотря ни на какие особенности текущего момента.– В каких сферах двустороннего сотрудничества наблюдался в 2021 году наиболее интенсивный рост? Справедливо ли сказать, что рост цен на энергоносители способствовал подъему торгового оборота между странами? Какие другие факторы оказали влияние на эту динамику, можно ли сегодня говорить о стабильном восстановлении товарооборота после кризиса, вызванного пандемией коронавируса?– Традиционно наибольший товарооборот между Россией и Германией происходит в нефте- и газодобывающей отрасли. Естественно, он на 100% состоит из российских поставок, которые оцениваются в 13,8 миллиарда евро по итогам трех кварталов 2021 года. Текущий рост цен на энергоносители, конечно, способствует росту данной статьи нашего торгового баланса, показатели которой практически сравнялись с уровнем первых трех кварталов допандемийного 2019 года. Но это, как я уже сказал, традиционная составляющего российско-германского товарооборота, которая в целом не меняется из года в год, также как и поставки в Германию каменного угля. Говоря же об отраслях, в которых мы регистрируем именно активный рост товарооборота, а не его наибольший объем, то это, прежде всего, горнорудная промышленность. Здесь мы можем указать преимущественно на российские поставки руд черных и цветных металлов в Германию, объем которых в стоимостном выражении за первые девять месяцев текущего года вырос почти в три раза по сравнению с аналогичных периодом кризисного 2020 года и в 2,5 раза по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, достигнув 508,4 миллиона евро.Кроме того, не говоря про 2020 год и сравнивая именно с первыми тремя кварталами 2019 года, активно развивается сотрудничество в деревообрабатывающей промышленности, товарооборот в которой вырос на 47,9% до 496,2 миллиона евро, металлургической промышленности (+20,9%, 3,5 миллиарда евро), химической промышленности (+15,9%, 3 миллиарда евро), промышленности строительных материалов (+7,9%, 25,7 миллиона евро), пищевой промышленности (+6,8%, 746,5 миллиона евро) – опять же за счет роста российского экспорта. Преимущественно за счет роста импорта из Германии вырос товарооборот в секторе производства "прочих" транспортных средств – то есть не автомобилей, а, прежде всего, авиа- и железнодорожного транспорта, морских судов – до 856,4 миллиона евро, (+15,1%), производства различных напитков (160,9 миллиона евро, +19,6%), текстильной (143,4 миллиона евро, +9,8%) и табачной продукции (54,5 миллиона евро, +107,4%).На восстановление товарооборота, как я отметил, главным образом, повлияло возобновление экономической активности в обеих странах, возвращение к нормальности насколько это возможно, то есть прекращение действия негативных факторов, ведь снижение двусторонней торговли России с Германией было неизбежным итогом тех вызовов, с которыми столкнулись экономики обеих стран. В Германии коронавирусные ограничения, несколько "локдаунов" с остановкой производств и прекращением розничной торговли, закрытие границ, сокращение сотрудников или их перевод на сокращенный рабочий день, падение промышленного производства – все это, безусловно, не могло не повлиять и на внешнюю торговлю Германии. В условиях кризиса компании вынуждены были пересматривать свои международные программы и концентрироваться больше на домашних рынках и на поддержании "на плаву" основных производств. В России ситуация была немногим легче. Не стоит думать, что снижение товарооборота Германии с Россией во время пандемии было уникальным явлением. Пандемией был затронут весь мир, схожая ситуация наблюдалась в экономике большинства стран мира. На пике пандемии суммарный внешнеторговый оборот Германии, по данным германской статистики, достиг в апреле 2020 года своей низшей месячной отметки в чуть более чем 148,1 миллиарда евро, упав на 26,7% по сравнению с апрелем 2019 года.– Германия готова инвестировать в ближайшие годы миллиарды евро в развитие "зеленой энергетики", возобновляемых источников, таких как "голубой водород", "зеленый водород". Есть ли уже конкретные идеи и проекты для сотрудничества в данной сфере между российскими и германскими компаниями?– Действительно, в Германии уделяется большое внимание развитию водородных технологий. В частности, отмечается, что водород необходим с точки зрения декарбонизации таких ключевых секторов германской экономики, как сталелитейная и химическая промышленность, а также транспортного сектора. В этой связи еще в начале июня 2020 года правительство Германии приняло Национальную водородную стратегию. Данная стратегия во многом представляет собой имплементацию на национальном уровне "Европейского зеленого курса", принятого в конце 2019 года, который в свою очередь опирается на обязательства Европейского союза в рамках Парижского соглашения по климату. В том же июне 2020 года правительство Германии объявило о намерении инвестировать девять миллиардов евро из пакета мер антикризисной конъюнктурной программы в реализацию Национальной водородной стратегии. Из них семь миллиардов евро выделено на поддержку и развитие национального немецкого рынка водорода, а два миллиарда предназначены для реализации международных проектов со странами-партнерами. И, несмотря на то, что пока еще неутвержденный проект коалиционного соглашения нового правительства Германии предусматривает пересмотр Национальной водородной стратегии, цель сделать Германию ведущим международным рынком "зеленого" водорода все также декларируется. Достичь такой амбициозной цели без международного партнерства Германии, конечно, не удастся.Дело в том, что эксперты ожидают, что к 2030 году спрос в Германии составит от 90 до 110 ТВт-ч водорода, а к 2050 году потребуется более 80 ТВт-ч водорода только для того, чтобы сделать германское производство стали нейтральным с точки зрения выбросов парниковых газов. Еще около 22 ТВт-ч "зеленого" водорода понадобится для перевода на новый техпроцесс нефтеперерабатывающих заводов и для производства аммиака. Чтобы частично покрыть эту потребность, Германия планирует вывести на рынок до пяти ГВт генерирующих мощностей, включая как морские, так и сухопутные энергетические установки, что соответствует производству 14 ТВт-ч "зеленого" водорода и потребует 20 ТВт-ч электроэнергии от возобновляемых источников. Дополнительные мощности в пять ГВт планируется к введению в эксплуатацию по возможности к 2035 году, но не позднее 2040 года. Что недостаточно для покрытия прогнозируемого внутреннего спроса. Остальная недостающая часть планируется к покрытию за счет импорта.В России аналогично уделяется пристальное внимание развитию водородных технологий и внедрению в производственные процессы низкоуглеродного и безуглеродного водорода и аммиака как одному из действенных способов декарбонизации энергетики и промышленности. Согласно ежегодному статистическому обзору мировой энергетики, опубликованному компанией British Petroleum, на конец 2020 года доказанные запасы природного газа в России оцениваются на уровне свыше 37 триллионов кубометров, а доказанные запасы угля – 162 миллиардов тонн. Более того, согласно последнему отчету АО "Системный оператор Единой энергетической системы", доля ГЭС в установленной мощности электростанций России составляет более 20%. Все это открывает широчайшие возможности для развития водородной промышленности в России. Причем к развитию планируются различные технологии производства – от паровой конверсии метана и газификации угля с улавливанием CO2 до пиролиза метана и электролиза воды с использованием энергии из возобновляемых источников.В условиях, когда водородные технологии становятся важной сферой деятельности для германских экспортеров, а российская водородная стратегия предусматривает мировое лидерство страны в области производства и экспорта водорода и завоевание 20 процентной доли на мировом рынке к 2030 году, российско-германское сотрудничество по производству и поставкам водорода видится логичным шагом и скрывает действительно большой потенциал для реализации совместных проектов. Минпромторг России буквально на днях подготовил Атлас проектов по производству низкоуглеродного и безуглеродного водорода и аммиака, куда вошло более 40 проектов в 21 регионе России. Стоит отметить, что 30 проектов из Атласа относятся именно к "зеленому" водороду. Данный Атлас позиционируется как ориентир для иностранных инвесторов и покупателей водорода и аммиака, в том числе и, конечно, из Германии. Немецкоязычный вариант Атласа доступен на сайте Минпромторга России, торгпредства России в Германии, уже представлен как крупнейшим объединениям предпринимателей и министерствам Германии, так и отдельным компаниям. Мы заинтересованы в совместной с германскими партнерами реализации данных проектов, что внесет вклад в декарбонизацию экономик обеих стран. Кроме того, считаем, что в целях долгосрочного планирования им будет интересно уже сейчас проработать вопрос контрактации на поставку низкоуглеродного и безуглеродного водорода и аммиака, к чему российские организации-инициаторы проектов также готовы.Отдельно стоит отметить, что в целях содействия и поддержки локализации германскими компаниями оборудования для водородной энергетики в России, технология производства водородных топливных элементов до конца этого года будет включена в перечень современных технологий, по которым возможно заключение специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0). Но и сейчас конкретные совместные проекты уже прорабатываются. Так, ПАО "Новатэк" и германская компания Uniper SE подписали соглашение о взаимопонимании в области производства и поставок водорода. Стороны намерены совместно развивать производство, транспортировку и поставки водорода, в том числе на электростанциях Uniper в России и Западной Европе. Рассматриваются поставки "голубого" водорода, произведенного из природного газа с дальнейшим улавливанием и хранением CO2, а также "зеленого" водорода, полученного с использованием возобновляемых источников энергии. Группа компаний АО "Техснабэкспорт" ведет переговоры с немецкими энергетическими и транспортными компаниями по вопросам поставок в объеме 300 тысяч тонн в год "зеленого аммиака", произведенного из биомассы. Ведутся также переговоры между правительством федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания и ПАО "Газпром" по возможности строительства в районе города Любмин заводов по производству водорода из природного газа, поставляемого по газопроводам "Северный поток" и "Северный поток 2". Кроме того, немецкими энергетическими компаниями VNG AG совместно с российскими коллегами ведутся научные исследования по вопросам использования газотранспортной системы и подземных хранилищ газа для транспортировки и хранения водорода.– Многие масштабные выставки и конференции в сфере экономического сотрудничества в этом году оказались отменены или перенесены в Германии из-за пандемии коронавируса. Какие проекты из числа тех, что все-таки удалось реализовать по линии и при участии торгового представительства при посольстве РФ в ФРГ, были особенно интересны и перспективны, каковы ваши планы на ближайшие месяцы и 2022 год в целом?– Хотя большое число выставок и конференций не состоялись очно в связи с пандемией, многие из них были проведены онлайн. Как гласит поговорка, "нет худа без добра": пандемия придала грандиозный импульс развитию интернет-технологий, технологий видеоконференцсвязи, пандемия к концу 2020 года буквально перенесла всю жизнь в онлайн. Смотреть на своего делового партнера – а то и не одного, а на десяток – на экране монитора и вести с ним переговоры поначалу было странно и непривычно, но сейчас это уже воспринимается как данность, как само собой разумеющееся. Это позволило торгпредству реализовать несколько интересных онлайн-проектов. Так, в июне торгпредством в рамках решения задач по увеличению объемов российского несырьевого неэнергетического экспорта в ФРГ была организована "закупочная" сессия в онлайн-формате с одним из крупнейших операторов магазинов DIY Германии HORNBACH Baumarkt AG. В результате проведенного представителями HORNBACH Baumarkt AG конкурса из 30 российских компаний, подавших заявки на участие в мероприятии, к "закупочной" сессии были допущены десять, из которых восемь по итогам проведенного мероприятия и состоявшихся переговоров представители HORNBACH Baumarkt AG отобрали для включения в число официальных поставщиков сети.В сентябре, держа руку на пульсе ситуации на германском рынке лесопродукции, которая характеризующаяся повышенным спросом и растущими ценами на товары, мы провели в онлайн-формате бизнес-миссию российских предприятий деревообрабатывающей отрасли в Германию. Свою продукцию представили российские компании ООО "Илим Тимбер", УК "Сегежа групп", "Леснойресурс", ГК "Вологодские лесопромышленники", ООО "Регион лес" / "НК-Консалтинг", ООО "Алмаз-логистик". В поддержку российских компаний выступили представители АО "Российский экспортный центр", Национальной ассоциации лесопромышленников "Русский лес", Уральской торгово-промышленной палаты, Центра поддержки экспорта Красноярского края. С германской стороны участниками бизнес-миссии стали Немецкая ассоциация торговли лесоматериалами (Gesamtverband Deutscher Holzhandel e.V.), Ассоциация деревообрабатывающей промышленности и переработки пластмасс Баварии-Тюрингии (Verband der Holzwirtschaft und Kunststoffverarbeitung Bayern/Thüringen e.V.), Ассоциация лесопильных и деревообрабатывающих предприятий Германии (Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverband e.V., DeSH), Konrad Berger GmbH & Co. KG, Hecht & Kloth GmbH, Josef Schmelter GmbH, Kurz KG, Holz-Pieper GmbH, W. Ludwig & Co. Holzhandelsgesellschaft mbH, BAYOU Holzwerkstoffe GmbH. Помимо российских компаний, к мероприятию в качестве слушателей подключились многочисленные представители российских предприятий лесопромышленного сектора, которые из выступлений германских коллег смогли получить наиболее актуальную информацию как о текущей ситуации на рынке ФРГ и стран Евросоюза, так и о номенклатуре продукции, представляющей наибольший интерес для зарубежных импортеров. По итогам мероприятия компанией Josef Schmelter GmbH уже были заключены контракты с российскими поставщиками. В рамках контактов, установленных в ходе мероприятия, продолжаются переговоры о закупках продукции российского ЛПК.Но, конечно, онлайн не может заменить живого общения, поэтому возобновление очного проведения выставок в четвертом квартале этого года для многих стало глотком свежего воздуха. Уже прошло две крупнейшие международные выставки в своих отраслях, в рамках которых торгпредство оказывало поддержку российским компаниям. Например, на полях кельнской выставки Anuga, в которой в период с 9 по 13 октября приняли участие более 50 российских компаний, торгпредством организован круглый стол с участием руководителя филиала АО "Почта России" в Германии Петера Хинца (Peter Hinz), сообщившего о доступных для российских экспортеров услугах российского почтово-логистического оператора, а также советника директора по поддержке государственных программ и международной деятельности АО "Почта России" Дмитрия Хорунжего, который рассказал российским участникам о запуске Национального магазина российских товаров на онлайн-площадке Amazon.de. Кроме того, торгпредством были организованы встречи российских экспонентов с представителями германских компаний Dovgan GmbH и Monolith Group, на которые приходится более 90% поставок продуктов питания из России и которые являются основной точкой входа в розничные сети ФРГ, а также с представителями германских компаний и организаций Avangardio GmbH, ABON Vital U.G., торговой онлайн-площадки Germanseller, Центра делового сотрудничества со странами Центральной и Восточной Европы MOEZ (город Кельн).Кроме того, в рамках проводимой торгпредством системной работы по поддержке российских экспортеров 15 ноября 2021 года на полях международной выставки медицинской индустрии MEDICA торгпредством был организован круглый стол для представителей российского бизнеса с участием представителей руководства компании Sana Klinik Service GmbH (подразделение группы Sana Kliniken AG), являющейся одной из крупнейших европейских закупочных организаций для компаний и учреждений сферы здравоохранения, которые рассказали о системе здравоохранения Германии, организации соответствующих закупок и порядке их финансирования, основных каналах продаж на данном рынке, о его игроках и предъявляемых к ним требованиях, а также о профильном законодательстве и стандартах. Необходимо отметить, что на следующий день, 16 ноября, состоялось подписание соглашения о намерениях между российской компанией "Поток Интер" и Sana Klinik Service GmbH, подразумевающего сотрудничество в целях продвижения инновационных систем обеззараживания воздуха российского производителя в Германии, в частности учреждениям сферы образования и здравоохранения.Не могу кратко не сказать про развиваемый нами формат общения представителей российских и германских деловых и официальных кругов в рамках Делового клуба при торгпредстве, который является неформальной дискуссионной площадкой, где эксперты, бизнесмены и представители органов власти как России, так и Германии, могли бы обмениваться мнениями по текущей российско-германской экономической повестке в целом и по отдельным вопросам в частности, в том числе выявлять и решать проблемные вопросы. На текущий момент нами проведено уже три заседания, посвященных темам электронной коммерции, информационных технологий и цифровизации, а также сотрудничества в сфере здравоохранения соответственно. В рамках заседаний мы стараемся рассматривать реальные кейсы, в том числе проблемные, возникающие у российских и германских участников внешнеэкономической деятельности, приглашенные эксперты рассказывают о перспективных направлениях сотрудничества и нишах, представители институтов развития – о мерах поддержки компаний в Германии и России. В начале следующего года мы планируем проведение уже четвертого заседания Делового клуба, которое будет посвящено освещению юридических, налоговых вопросов открытия и ведения бизнеса в Германии, а также защите интеллектуальной собственности и данных. Кроме того, прорабатываем возможность проведения в следующем году бизнес-миссии российских производителей мебели в Германию. Следите за анонсами на нашем сайте.

https://ria.ru/20211125/investitsii-1760690406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, интервью, европа, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия