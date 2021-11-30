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Кинолог рассказал, как найти собаке новый дом
Кинолог рассказал, как найти собаке новый дом - РИА Новости, 30.11.2021
Кинолог рассказал, как найти собаке новый дом
Собака может остаться без хозяина в силу объективных причин, в таком случае следует проявить ответственность и тщательно подойти к поиску нового дома для нее,... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T08:37
2021-11-30T08:37
общество
владимир голубев
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Собака может остаться без хозяина в силу объективных причин, в таком случае следует проявить ответственность и тщательно подойти к поиску нового дома для нее, чтобы минимизировать негативные последствия для пса, сообщил РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.Тридцатого ноября отмечается Всемирный день домашних животных. Его цель – это напомнить обществу об ответственности за каждое живое существо на планете. Все собаки должны быть домашними, убеждены в Российской кинологической федерации."Если сложилась такая ситуация, при которой вы объективно не можете заботиться о собаке, то найти своему псу любящие руки – это и будет проявлением ответственности. Не надо думать, что собака воспримет этот как предательство. Предательство – это понятие человеческое, в собачьем сознании совсем другие категории", − сказал Голубев.Он уточнил, что заводить собаку следует только после трезвой оценки своих сил и желания воспитывать и содержать её, а также справляться со всеми возникающими трудностями. Кроме того, кинолог призвал не ориентироваться на "популярный сюжет кино, в котором собака не может смириться с уходом хозяина и годами ждёт его". Такой тип отношений негативно влияет на качество жизни как собаки, так и хозяина. В норме же собаки должны уметь формировать новые привязанности, рассказал он.Ответственность владельцаЖивотное может остаться без хозяина как в силу объективных обстоятельств - серьёзной болезни или смерти хозяина, болезни близких или проблем в семье, так и если владелец просто понимает, что не рассчитал свои силы "и совместная жизнь не приносит радости ни ему, ни питомцу", отметил кинолог. По его словам, в любом случае нужно понимать, что ответственность лежит именно на владельце. Он и должен найти для пса новый любящий дом, а не оставлять его без внимания и должной заботы.К поиску, по словам Голубева, нужно подойти серьезно и основательно. Начать следует с объявления. Оно должно содержать краткое, четкое и максимально правдивое описание питомца - пол, породу, возраст и состояние здоровья собаки, а также ее особенностях и достижениях. Можно указать информацию о характере животного, но, чтобы объявление точно дочитали до конца, не нужно перегружать эмоциями."Добавьте информацию о городе, в котором вы проживаете, также оставьте ваши контактные данные. Не забудьте приложить фотографии: большинство в первую очередь смотрит на фото, а затем на описание питомца", - рекомендовал Голубев.Он посоветовал быть готовым к тому, что поиск новой семьи для собаки может занять достаточно много времени, "особенно если это не трёхмесячный щенок популярной породы". Когда достойные кандидаты найдутся, не стоит торопиться передавать им собаку. Лучше договориться на две-три совместные прогулки, сначала с участием владельца, потом – без."Обязательно дайте возможность познакомиться псу со всеми членами семьи. Если в новом предполагаемом доме есть другие животные – дайте им познакомиться тоже. Если всё сложилось удачно, и пёс уехал в новый дом, то дайте новоиспечённым хозяевам "тестовый" период и скажите, что в случае непредвиденных обстоятельств заберёте собаку без объяснения причин", - рассказал кинолог.Снизить стрессОн порекомендовал в первую очередь рассказать о питомце друзьям и знакомым и уточнить, не могли бы они принять его в семью. Если собака уже знакома с родственниками владельца или его друзьями, отдать её им было бы хорошим вариантом - это поможет снизить уровень стресса и у животного, и у прошлого владельца.По словам Голубева, не стоит забывать о заводчиках - весь свой опыт, силы и труд они вкладывают в своих животных, поэтому часто интересуются судьбой своих подопечных. Такие заводчики всегда отставляют контакты, по котором хозяин может позвонить и попросить совета или помощи. Возможно, что заводчик заберет своего подопечного к себе, а если нет, − то поможет с поиском нового дома.Хорошими платформами для размещения объявлений могут стать соцсети, специализированные сайты и породные форумы и группы. Объявление лучше обновлять почаще, но сперва стоит уточнить, позволяют ли это правила платформы. Кроме того, некоторые ресурсы не позволяют размещать объявления без репостов чужих."Если жизненные обстоятельства складываются так, что вам необходимо найти новый дом собаке, то не ругайте себя, а просто вспомните, что в любом случае ответственность за питомца лежит на вас. Правильно организуйте процесс, чтобы собака обрела новый дом, где её вправду будут любить, а процесс адаптации прошёл максимально комфортно для всех", - подытожил Голубев.
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общество, владимир голубев
08:37 30.11.2021
 
Кинолог рассказал, как найти собаке новый дом

Кинолог рассказал, как найти собаке новый дом, чтобы минимизировать негативные последствия

© Pixabay / Sabrinasfotos Собака
Собака - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Pixabay / Sabrinasfotos
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Собака может остаться без хозяина в силу объективных причин, в таком случае следует проявить ответственность и тщательно подойти к поиску нового дома для нее, чтобы минимизировать негативные последствия для пса, сообщил РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Тридцатого ноября отмечается Всемирный день домашних животных. Его цель – это напомнить обществу об ответственности за каждое живое существо на планете. Все собаки должны быть домашними, убеждены в Российской кинологической федерации.
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"Если сложилась такая ситуация, при которой вы объективно не можете заботиться о собаке, то найти своему псу любящие руки – это и будет проявлением ответственности. Не надо думать, что собака воспримет этот как предательство. Предательство – это понятие человеческое, в собачьем сознании совсем другие категории", − сказал Голубев.
Он уточнил, что заводить собаку следует только после трезвой оценки своих сил и желания воспитывать и содержать её, а также справляться со всеми возникающими трудностями. Кроме того, кинолог призвал не ориентироваться на "популярный сюжет кино, в котором собака не может смириться с уходом хозяина и годами ждёт его". Такой тип отношений негативно влияет на качество жизни как собаки, так и хозяина. В норме же собаки должны уметь формировать новые привязанности, рассказал он.
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Ответственность владельца

Животное может остаться без хозяина как в силу объективных обстоятельств - серьёзной болезни или смерти хозяина, болезни близких или проблем в семье, так и если владелец просто понимает, что не рассчитал свои силы "и совместная жизнь не приносит радости ни ему, ни питомцу", отметил кинолог. По его словам, в любом случае нужно понимать, что ответственность лежит именно на владельце. Он и должен найти для пса новый любящий дом, а не оставлять его без внимания и должной заботы.
К поиску, по словам Голубева, нужно подойти серьезно и основательно. Начать следует с объявления. Оно должно содержать краткое, четкое и максимально правдивое описание питомца - пол, породу, возраст и состояние здоровья собаки, а также ее особенностях и достижениях. Можно указать информацию о характере животного, но, чтобы объявление точно дочитали до конца, не нужно перегружать эмоциями.
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"Добавьте информацию о городе, в котором вы проживаете, также оставьте ваши контактные данные. Не забудьте приложить фотографии: большинство в первую очередь смотрит на фото, а затем на описание питомца", - рекомендовал Голубев.
Он посоветовал быть готовым к тому, что поиск новой семьи для собаки может занять достаточно много времени, "особенно если это не трёхмесячный щенок популярной породы". Когда достойные кандидаты найдутся, не стоит торопиться передавать им собаку. Лучше договориться на две-три совместные прогулки, сначала с участием владельца, потом – без.
"Обязательно дайте возможность познакомиться псу со всеми членами семьи. Если в новом предполагаемом доме есть другие животные – дайте им познакомиться тоже. Если всё сложилось удачно, и пёс уехал в новый дом, то дайте новоиспечённым хозяевам "тестовый" период и скажите, что в случае непредвиденных обстоятельств заберёте собаку без объяснения причин", - рассказал кинолог.
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Снизить стресс

Он порекомендовал в первую очередь рассказать о питомце друзьям и знакомым и уточнить, не могли бы они принять его в семью. Если собака уже знакома с родственниками владельца или его друзьями, отдать её им было бы хорошим вариантом - это поможет снизить уровень стресса и у животного, и у прошлого владельца.
По словам Голубева, не стоит забывать о заводчиках - весь свой опыт, силы и труд они вкладывают в своих животных, поэтому часто интересуются судьбой своих подопечных. Такие заводчики всегда отставляют контакты, по котором хозяин может позвонить и попросить совета или помощи. Возможно, что заводчик заберет своего подопечного к себе, а если нет, − то поможет с поиском нового дома.
Хорошими платформами для размещения объявлений могут стать соцсети, специализированные сайты и породные форумы и группы. Объявление лучше обновлять почаще, но сперва стоит уточнить, позволяют ли это правила платформы. Кроме того, некоторые ресурсы не позволяют размещать объявления без репостов чужих.
"Если жизненные обстоятельства складываются так, что вам необходимо найти новый дом собаке, то не ругайте себя, а просто вспомните, что в любом случае ответственность за питомца лежит на вас. Правильно организуйте процесс, чтобы собака обрела новый дом, где её вправду будут любить, а процесс адаптации прошёл максимально комфортно для всех", - подытожил Голубев.
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ОбществоВладимир Голубев
 
 
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