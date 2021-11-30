14:40 30.11.2021 (обновлено: 14:42 30.11.2021)
Бывший схиигумен Сергий заявил, что не призывал монахинь к самоубийству
Бывший схиигумен Сергий заявил в суде, что не призывал монахинь к самоубийству
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) заявил в Измайловском суде Москвы перед оглашением приговора, что не призывал монашек к самоубийству, а спрашивал их о готовности к духовному патриотизму.
"Вот вы отец, вы разве можете призывать? Я задал вопрос, готовы ли они к духовному патриотизму", - сказал Сергий.
В понедельник гособвинитель в прениях сторон попросил суд приговорить его к 4 годам колонии общего режима.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре 2020 года был отлучен от Церкви.
Бывший схиигумен был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал Романова на два месяца. Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (п.п. "в", "д" ч. 3 ст. 110.1 УК РФ; ч. 3 ст. 148 УК РФ; ч. 1 ст. 330 УК РФ).
Позже СК РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря (пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ) и халатности местных органов профилактики (часть 1 статьи 293 УК РФ). По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.