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Во ФСИН опровергли сообщения об избиении арестанток в СИЗО-6 в Москве
Во ФСИН опровергли сообщения об избиении арестанток в СИЗО-6 в Москве - РИА Новости, 30.11.2021
Во ФСИН опровергли сообщения об избиении арестанток в СИЗО-6 в Москве
Информация ряда СМИ об избиении сокамерницами двух арестанток в следственном изоляторе №6 не соответствует действительности, сообщает во вторник столичное... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T11:36
2021-11-30T11:36
происшествия
москва
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
сизо-6
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Информация ряда СМИ об избиении сокамерницами двух арестанток в следственном изоляторе №6 не соответствует действительности, сообщает во вторник столичное УФСИН."В ряде СМИ распространяется информация о том, что в СИЗО-6 подозреваемые, обвиняемые и осужденные подвергаются избиениям. В качестве примеров приводятся обвиняемые Белая Е. и Иванова Ю., которых якобы избили сокамерницы. Данная информация не соответствует действительности" – говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что у Белой и Ивановой возникали "единичные конфликтные ситуации" с сокамерницами, которые сразу же разрешались сотрудниками учреждения."Кроме того, обвиняемые регулярно осматривались врачом, в медицинской помощи они не нуждались. С заявлениями к администрации СИЗО о применении к ним физической силы Белая Е. и Иванова Ю. также не обращались", - уточняется в релизе.
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происшествия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), сизо-6
11:36 30.11.2021
 
Во ФСИН опровергли сообщения об избиении арестанток в СИЗО-6 в Москве

УФСИН по Москве опровергла сообщения некоторых СМИ об избиении арестанток в СИЗО №6

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Информация ряда СМИ об избиении сокамерницами двух арестанток в следственном изоляторе №6 не соответствует действительности, сообщает во вторник столичное УФСИН.
"В ряде СМИ распространяется информация о том, что в СИЗО-6 подозреваемые, обвиняемые и осужденные подвергаются избиениям. В качестве примеров приводятся обвиняемые Белая Е. и Иванова Ю., которых якобы избили сокамерницы. Данная информация не соответствует действительности" – говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что у Белой и Ивановой возникали "единичные конфликтные ситуации" с сокамерницами, которые сразу же разрешались сотрудниками учреждения.
"Кроме того, обвиняемые регулярно осматривались врачом, в медицинской помощи они не нуждались. С заявлениями к администрации СИЗО о применении к ним физической силы Белая Е. и Иванова Ю. также не обращались", - уточняется в релизе.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский на пресс-конференции по итогам выборов депутатов в Государственную Думу РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
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