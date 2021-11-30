https://ria.ru/20211130/sizo-1761414751.html

Во ФСИН опровергли сообщения об избиении арестанток в СИЗО-6 в Москве

Во ФСИН опровергли сообщения об избиении арестанток в СИЗО-6 в Москве - РИА Новости, 30.11.2021

Во ФСИН опровергли сообщения об избиении арестанток в СИЗО-6 в Москве

Информация ряда СМИ об избиении сокамерницами двух арестанток в следственном изоляторе №6 не соответствует действительности, сообщает во вторник столичное... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T11:36

2021-11-30T11:36

2021-11-30T11:36

происшествия

москва

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

сизо-6

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Информация ряда СМИ об избиении сокамерницами двух арестанток в следственном изоляторе №6 не соответствует действительности, сообщает во вторник столичное УФСИН."В ряде СМИ распространяется информация о том, что в СИЗО-6 подозреваемые, обвиняемые и осужденные подвергаются избиениям. В качестве примеров приводятся обвиняемые Белая Е. и Иванова Ю., которых якобы избили сокамерницы. Данная информация не соответствует действительности" – говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что у Белой и Ивановой возникали "единичные конфликтные ситуации" с сокамерницами, которые сразу же разрешались сотрудниками учреждения."Кроме того, обвиняемые регулярно осматривались врачом, в медицинской помощи они не нуждались. С заявлениями к администрации СИЗО о применении к ним физической силы Белая Е. и Иванова Ю. также не обращались", - уточняется в релизе.

https://ria.ru/20211126/zhirinovskiy-1760939119.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), сизо-6