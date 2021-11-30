https://ria.ru/20211130/sizo-1761414751.html
Во ФСИН опровергли сообщения об избиении арестанток в СИЗО-6 в Москве
Во ФСИН опровергли сообщения об избиении арестанток в СИЗО-6 в Москве - РИА Новости, 30.11.2021
Во ФСИН опровергли сообщения об избиении арестанток в СИЗО-6 в Москве
Информация ряда СМИ об избиении сокамерницами двух арестанток в следственном изоляторе №6 не соответствует действительности, сообщает во вторник столичное... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T11:36
2021-11-30T11:36
2021-11-30T11:36
происшествия
москва
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
сизо-6
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Информация ряда СМИ об избиении сокамерницами двух арестанток в следственном изоляторе №6 не соответствует действительности, сообщает во вторник столичное УФСИН."В ряде СМИ распространяется информация о том, что в СИЗО-6 подозреваемые, обвиняемые и осужденные подвергаются избиениям. В качестве примеров приводятся обвиняемые Белая Е. и Иванова Ю., которых якобы избили сокамерницы. Данная информация не соответствует действительности" – говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что у Белой и Ивановой возникали "единичные конфликтные ситуации" с сокамерницами, которые сразу же разрешались сотрудниками учреждения."Кроме того, обвиняемые регулярно осматривались врачом, в медицинской помощи они не нуждались. С заявлениями к администрации СИЗО о применении к ним физической силы Белая Е. и Иванова Ю. также не обращались", - уточняется в релизе.
https://ria.ru/20211126/zhirinovskiy-1760939119.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), сизо-6
Во ФСИН опровергли сообщения об избиении арестанток в СИЗО-6 в Москве
УФСИН по Москве опровергла сообщения некоторых СМИ об избиении арестанток в СИЗО №6
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Информация ряда СМИ об избиении сокамерницами двух арестанток в следственном изоляторе №6 не соответствует действительности, сообщает во вторник столичное УФСИН.
"В ряде СМИ распространяется информация о том, что в СИЗО-6
подозреваемые, обвиняемые и осужденные подвергаются избиениям. В качестве примеров приводятся обвиняемые Белая Е. и Иванова Ю., которых якобы избили сокамерницы. Данная информация не соответствует действительности" – говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что у Белой и Ивановой возникали "единичные конфликтные ситуации" с сокамерницами, которые сразу же разрешались сотрудниками учреждения.
"Кроме того, обвиняемые регулярно осматривались врачом, в медицинской помощи они не нуждались. С заявлениями к администрации СИЗО о применении к ним физической силы Белая Е. и Иванова Ю. также не обращались", - уточняется в релизе.