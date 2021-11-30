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Республика Ингушетия
https://ria.ru/20211130/siroty-1761538005.html
Власти Ингушетии обеспечат жильем всех детей-сирот к 2025 году
Власти Ингушетии обеспечат жильем всех детей-сирот к 2025 году - РИА Новости, 30.11.2021
Власти Ингушетии обеспечат жильем всех детей-сирот к 2025 году
Власти Ингушетии планируют к 2025 году обеспечить жильем всех детей-сирот, включенных в списки нуждающихся на 1 января 2020 года, на это будет потрачено более... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T20:03
2021-11-30T20:03
республика ингушетия
общество
республика ингушетия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
жилье
сироты
махмуд-али калиматов
эсет бокова
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НАЛЬЧИК, 30 ноя – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют к 2025 году обеспечить жильем всех детей-сирот, включенных в списки нуждающихся на 1 января 2020 года, на это будет потрачено более одного миллиарда рублей, сообщает пресс-служба главы региона."Министр образования Ингушетии Эсет Бокова сообщила главе региона Махмуд-Али Калиматову, что накопившаяся задолженность по жилью для детей-сирот, включенных в списки нуждающихся на 1 января 2020 года, будет ликвидирована к 2025 году", - говорится в сообщении.По словам Боковой, по поручению Минпросвещения России разработан проект поэтапной программы, в рамках которого для ликвидации очередности необходимо более одного миллиарда рублей. Он уже направлен на согласование в республиканское правительство."Дети-сироты – это самая уязвимая, самая ущемленная часть нашего общества. Они и так лишены самых важных в своей жизни людей – родителей, чью любовь им никто не заменит, так надо создать им хотя бы нормальные условия, чтобы они могли достойно устроиться в жизни", - заметил Калиматов.По данным местных властей, сейчас в Ингушетии 1268 человек детей-сирот, у которых возникло право на получение жилья."В 2021 году предусмотрено на приобретение 43 жилых помещений почти 46 миллионов рублей, на основании проведенных конкурсных мероприятий заключено десять контрактов на сумму более 10,6 миллиона рублей", - рассказала министр образования.По ее мнению, процесс предоставления жилья детям-сиротам затрудняет то обстоятельство, что средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в Ингушетии в соответствии с приказом Минстроя России составляет 32,4 тысячи рублей, что не соответствуют реальным ценам на первичном и вторичном рынках региона.
https://ria.ru/20211123/byudzhet-1760324513.html
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общество, республика ингушетия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), жилье, сироты, махмуд-али калиматов, эсет бокова, россия
20:03 30.11.2021
 
Власти Ингушетии обеспечат жильем всех детей-сирот к 2025 году

В Ингушетии потратят более миллиарда рублей для обеспечения жильем детей-сирот к 2025 году

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГород Магас.
Город Магас. - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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НАЛЬЧИК, 30 ноя – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют к 2025 году обеспечить жильем всех детей-сирот, включенных в списки нуждающихся на 1 января 2020 года, на это будет потрачено более одного миллиарда рублей, сообщает пресс-служба главы региона.
"Министр образования Ингушетии Эсет Бокова сообщила главе региона Махмуд-Али Калиматову, что накопившаяся задолженность по жилью для детей-сирот, включенных в списки нуждающихся на 1 января 2020 года, будет ликвидирована к 2025 году", - говорится в сообщении.
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По словам Боковой, по поручению Минпросвещения России разработан проект поэтапной программы, в рамках которого для ликвидации очередности необходимо более одного миллиарда рублей. Он уже направлен на согласование в республиканское правительство.
"Дети-сироты – это самая уязвимая, самая ущемленная часть нашего общества. Они и так лишены самых важных в своей жизни людей – родителей, чью любовь им никто не заменит, так надо создать им хотя бы нормальные условия, чтобы они могли достойно устроиться в жизни", - заметил Калиматов.
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По данным местных властей, сейчас в Ингушетии 1268 человек детей-сирот, у которых возникло право на получение жилья.
"В 2021 году предусмотрено на приобретение 43 жилых помещений почти 46 миллионов рублей, на основании проведенных конкурсных мероприятий заключено десять контрактов на сумму более 10,6 миллиона рублей", - рассказала министр образования.
По ее мнению, процесс предоставления жилья детям-сиротам затрудняет то обстоятельство, что средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в Ингушетии в соответствии с приказом Минстроя России составляет 32,4 тысячи рублей, что не соответствуют реальным ценам на первичном и вторичном рынках региона.
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Республика ИнгушетияОбществоРеспублика ИнгушетияМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)ЖильеСиротыМахмуд-Али КалиматовЭсет БоковаРоссия
 
 
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