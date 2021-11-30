https://ria.ru/20211130/simptom-1761370277.html

При какой температуре нельзя садиться за руль

Терапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль - РИА Новости, 30.11.2021

При какой температуре нельзя садиться за руль

Управление автомобилем в болезненном состоянии может быть опасно как для самого водителя, так и для окружающих, предупредил врач-терапевт Андрей Звонков. В... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T02:08

2021-11-30T02:08

2021-11-30T02:08

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авто

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коронавирус covid-19

андрей звонков

температура

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Управление автомобилем в болезненном состоянии может быть опасно как для самого водителя, так и для окружающих, предупредил врач-терапевт Андрей Звонков. В интервью радио Sputnik он объяснил, при каком симптоме нельзя садиться за руль.Высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в России требует от водителей внимательного отношения к состоянию своего здоровья. COVID-19 может приводить к внезапному ухудшению самочувствия, поэтому повышение температуры – это серьезная причина для отказа от поездки, уверен врач-терапевт, автор книги "Пока едет "Скорая"" Андрей Звонков.Врач уточнил, при какой именно температуре нельзя отправляться в дорогу."Я бы ориентировался на 37,5 градуса и выше. До этого еще терпимо, но если есть тенденция к росту, то можно сесть за руль с 37,2, а добраться домой с 38,5 градуса", – отметил Звонков.По мнению врача, измерение температуры и давления перед поездкой на автомобиле должно стать рутинной практикой каждого водителя. Ориентироваться только на свои ощущения нельзя, потому что человек может неверно оценить свое состояние, считает он."Заболевший человек не может адекватно оценить свое состояние. Он может его гипертрофировать или недооценивать. Объективно можно оценить только со стороны или с помощью приборов. Поэтому не надо рисковать и становиться угрозой для окружающих. Перед тем, как садиться в машину, стоит проверить себя: измерить давление и температуру", – порекомендовал Андрей Звонков в интервью радио Sputnik.Снизить риск заболевания коронавирусной инфекцией поможет вакцинация.

https://ria.ru/20211128/strakhi-1761092202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, авто, здоровье - общество, коронавирус covid-19, андрей звонков, температура