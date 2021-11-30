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При какой температуре нельзя садиться за руль
Терапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль - РИА Новости, 30.11.2021
При какой температуре нельзя садиться за руль
Управление автомобилем в болезненном состоянии может быть опасно как для самого водителя, так и для окружающих, предупредил врач-терапевт Андрей Звонков. В... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T02:08
2021-11-30T02:08
общество
авто
здоровье - общество
коронавирус covid-19
андрей звонков
температура
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Управление автомобилем в болезненном состоянии может быть опасно как для самого водителя, так и для окружающих, предупредил врач-терапевт Андрей Звонков. В интервью радио Sputnik он объяснил, при каком симптоме нельзя садиться за руль.Высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в России требует от водителей внимательного отношения к состоянию своего здоровья. COVID-19 может приводить к внезапному ухудшению самочувствия, поэтому повышение температуры – это серьезная причина для отказа от поездки, уверен врач-терапевт, автор книги "Пока едет "Скорая"" Андрей Звонков.Врач уточнил, при какой именно температуре нельзя отправляться в дорогу."Я бы ориентировался на 37,5 градуса и выше. До этого еще терпимо, но если есть тенденция к росту, то можно сесть за руль с 37,2, а добраться домой с 38,5 градуса", – отметил Звонков.По мнению врача, измерение температуры и давления перед поездкой на автомобиле должно стать рутинной практикой каждого водителя. Ориентироваться только на свои ощущения нельзя, потому что человек может неверно оценить свое состояние, считает он."Заболевший человек не может адекватно оценить свое состояние. Он может его гипертрофировать или недооценивать. Объективно можно оценить только со стороны или с помощью приборов. Поэтому не надо рисковать и становиться угрозой для окружающих. Перед тем, как садиться в машину, стоит проверить себя: измерить давление и температуру", – порекомендовал Андрей Звонков в интервью радио Sputnik.Снизить риск заболевания коронавирусной инфекцией поможет вакцинация.
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общество, авто, здоровье - общество, коронавирус covid-19, андрей звонков, температура
02:08 30.11.2021
 
Терапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль

Врач Звонков призвал водителей не садиться за руль при температуре выше 38,5 градуса

CC0 / DarkoStojanovic / Водитель автомобиля
Водитель автомобиля - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
CC0 / DarkoStojanovic /
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Управление автомобилем в болезненном состоянии может быть опасно как для самого водителя, так и для окружающих, предупредил врач-терапевт Андрей Звонков. В интервью радио Sputnik он объяснил, при каком симптоме нельзя садиться за руль.
Высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в России требует от водителей внимательного отношения к состоянию своего здоровья. COVID-19 может приводить к внезапному ухудшению самочувствия, поэтому повышение температуры – это серьезная причина для отказа от поездки, уверен врач-терапевт, автор книги "Пока едет "Скорая"" Андрей Звонков.
"Обстановка эпидемическая, поэтому любая температура – это подозрение на воспалительный процесс и на COVID-19. Это непредсказуемая болезнь, человек может сейчас чувствовать себя хорошо, а через полчаса потерять сознание. Поэтому однозначно не стоит садиться за руль с температурой", – сказал он.
Врач уточнил, при какой именно температуре нельзя отправляться в дорогу.
"Я бы ориентировался на 37,5 градуса и выше. До этого еще терпимо, но если есть тенденция к росту, то можно сесть за руль с 37,2, а добраться домой с 38,5 градуса", – отметил Звонков.
По мнению врача, измерение температуры и давления перед поездкой на автомобиле должно стать рутинной практикой каждого водителя. Ориентироваться только на свои ощущения нельзя, потому что человек может неверно оценить свое состояние, считает он.
"Заболевший человек не может адекватно оценить свое состояние. Он может его гипертрофировать или недооценивать. Объективно можно оценить только со стороны или с помощью приборов. Поэтому не надо рисковать и становиться угрозой для окружающих. Перед тем, как садиться в машину, стоит проверить себя: измерить давление и температуру", – порекомендовал Андрей Звонков в интервью радио Sputnik.
Снизить риск заболевания коронавирусной инфекцией поможет вакцинация.
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ОбществоАвтоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Андрей ЗвонковТемпература
 
 
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