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В Кремле ответили на вопрос о штрафах за отказ от вакцинации
В Кремле ответили на вопрос о штрафах за отказ от вакцинации - РИА Новости, 30.11.2021
В Кремле ответили на вопрос о штрафах за отказ от вакцинации
В Кремле исключают введение в России штрафов за отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T12:36
2021-11-30T12:36
2021-11-30T19:43
распространение коронавируса
дмитрий песков
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Кремле исключают введение в России штрафов за отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Газета Presse сообщила, что отказ от иммунизации в Австрии будут карать штрафом в размере до 7,2 тысячи евро. Канцлер Александер Шелленберг ранее заявил, что обязательная вакцинация от COVID-19 начнется с 1 февраля 2022 года.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
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РИА Новости
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РИА Новости
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дмитрий песков, россия, коронавирус в россии
12:36 30.11.2021 (обновлено: 19:43 30.11.2021)
В Кремле ответили на вопрос о штрафах за отказ от вакцинации
Пресс-секретарь Песков исключил введение штрафов за отказ от вакцинации от COVID-19