https://ria.ru/20211130/shkolnik-1761538166.html

В СК рассказали об инциденте с подростком, напавшем на учителя в Березниках

В СК рассказали об инциденте с подростком, напавшем на учителя в Березниках - РИА Новости, 30.11.2021

В СК рассказали об инциденте с подростком, напавшем на учителя в Березниках

Школьник, напавший на учителя в Березниках, оказался психически нестабильным, в связи с этим дело направлено в суд для применения к подростку принудительных мер РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T20:03

2021-11-30T20:03

2021-11-30T20:11

происшествия

пермский край

березники

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Школьник, напавший на учителя в Березниках, оказался психически нестабильным, в связи с этим дело направлено в суд для применения к подростку принудительных мер медицинского характера, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.По данным следствия, 21 мая в одном из учебных заведений города Березники Пермского края ученик 10-го класса во время урока вошел в кабинет и не менее двух раз ударил педагога ножом в шею, чтобы убить. Он причинил потерпевшему телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Было возбуждено дело о покушении на убийство.По результатам психолого-психиатрической экспертизы, как сообщается на сайте, "у несовершеннолетнего выявлено психическое расстройство, которое лишало и лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими"."В связи с вышеизложенным уголовное дело с постановлением о применении к подростку принудительных мер медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211130/saratov-1761456387.html

пермский край

березники

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермский край, березники, следственный комитет россии (ск рф), россия