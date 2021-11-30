https://ria.ru/20211130/shkolnik-1761538166.html
В СК рассказали об инциденте с подростком, напавшем на учителя в Березниках
В СК рассказали об инциденте с подростком, напавшем на учителя в Березниках - РИА Новости, 30.11.2021
В СК рассказали об инциденте с подростком, напавшем на учителя в Березниках
Школьник, напавший на учителя в Березниках, оказался психически нестабильным, в связи с этим дело направлено в суд для применения к подростку принудительных мер РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T20:03
2021-11-30T20:03
2021-11-30T20:11
происшествия
пермский край
березники
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Школьник, напавший на учителя в Березниках, оказался психически нестабильным, в связи с этим дело направлено в суд для применения к подростку принудительных мер медицинского характера, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.По данным следствия, 21 мая в одном из учебных заведений города Березники Пермского края ученик 10-го класса во время урока вошел в кабинет и не менее двух раз ударил педагога ножом в шею, чтобы убить. Он причинил потерпевшему телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Было возбуждено дело о покушении на убийство.По результатам психолого-психиатрической экспертизы, как сообщается на сайте, "у несовершеннолетнего выявлено психическое расстройство, которое лишало и лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими"."В связи с вышеизложенным уголовное дело с постановлением о применении к подростку принудительных мер медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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происшествия, пермский край, березники, следственный комитет россии (ск рф), россия
20:03 30.11.2021 (обновлено: 20:11 30.11.2021)
В СК рассказали об инциденте с подростком, напавшем на учителя в Березниках
СК предоставил результаты психэкспертизы школьника, напавшего на учителя в Березниках