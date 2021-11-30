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Шанхай в 2022 году запустит экспресс-доставку дронами
Шанхай в 2022 году запустит экспресс-доставку дронами - РИА Новости, 30.11.2021
Шанхай в 2022 году запустит экспресс-доставку дронами
Шанхай запустит службу экспресс-доставки беспилотными летающими аппаратами уже в 2022 году. Это станет возможным благодаря созданию автоматической системы... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T12:49
2021-11-30T12:49
2021-11-30T12:49
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МОСКВА, 30 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Шанхай запустит службу экспресс-доставки беспилотными летающими аппаратами уже в 2022 году. Это станет возможным благодаря созданию автоматической системы управления низковысотной логистический сети.Дроны будут доставлять грузы в радиусе до двух километров от места их базирования. Автоматическая система их управления продемонстрировала способность обеспечивать безаварийный трафик в условиях высотной застройки бизнес-центров и жилых кварталов. До сих пор дроны использовались в основном для доставки товаров в пригороды и отстоящие на десятки километров от городов труднодоступные деревушки. Сейчас их начинают эксплуатировать в плотно застроенных мегаполисах.Китай начал выдавать лицензии на экспресс-доставку дронами с марта 2018 года. Первую из подобных эксплуатационных лицензий получила служба быстрой доставки SF, которой дали право на использование грузовых БПЛА окрест города Ганьчжоу провинции Цзянси. Беспилотники быстрой доставки доказали свою эффективность. Так, сохранность доставляемого дроном груза проверялась на яйцах. Результативность – 10 из 10: в упаковке куриных яиц после транспортировки на расстояние 10 километров ни одно яйцо не разбито.
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