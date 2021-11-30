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Шахта "Листвяжная" выплатила премии горнякам, спасавшим пострадавших
Шахта "Листвяжная" выплатила премии горнякам, спасавшим пострадавших - РИА Новости, 30.11.2021
Шахта "Листвяжная" выплатила премии горнякам, спасавшим пострадавших
Шахта "Листвяжная" выплатила премии по 500 тысяч рублей 24 горнякам, участвовавшим в спасении пострадавших, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T13:58
2021-11-30T13:58
кемеровская область
белово
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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КЕМЕРОВО, 30 ноя- РИА Новости. Шахта "Листвяжная" выплатила премии по 500 тысяч рублей 24 горнякам, участвовавшим в спасении пострадавших, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия."На текущий момент 24 работника шахты премированы в размере 500 тысяч рублей каждый за спасение пострадавших, за то, что они не оставили своих коллег в беде и, понимая, что это опасно, они помогали людям выходить, помогали своим коллегам. Мы считаем, что они поступили героически", – рассказали в пресс-службе.Собеседница агентства отметила, что список премированных может вырасти, на данный момент на предприятии выясняют фамилии всех, кто помогал пострадавшим в шахте.В пресс-службе уточнили, что находящимся в больницах, также от предприятия выплачено по 500 тысяч рублей, а тем, кто в больницы не обращался, предприятие платит по 100 тысяч рублей."Есть еще объявленные нами обязательства по улучшению жилищных условий (семей погибших – ред.), также мы взяли на себя обязательства по оплате обучения детей (погибших – ред.)… и погашение кредитных обязательств (погибших – ред.)", – отметили в пресс-службе.Собеседница агентства подчеркнула, что помимо всех выплат предприятие сохраняет за людьми зарплату в период простоя шахты.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. По последним данным, пострадали 96 человек, в том числе 43 горноспасателя.
https://ria.ru/20211130/shakhta-1761399309.html
https://ria.ru/20211130/shakhta-1761401757.html
кемеровская область
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кемеровская область, белово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
13:58 30.11.2021
 
Шахта "Листвяжная" выплатила премии горнякам, спасавшим пострадавших

Шахта "Листвяжная" выплатила премии 24 горнякам, спасавшим пострадавших

© РИА Новости / пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанкПострадавшие в аварии на шахте "Листвяжная"
Пострадавшие в аварии на шахте Листвяжная - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / пресс-служба администрации правительства Кузбасса
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КЕМЕРОВО, 30 ноя- РИА Новости. Шахта "Листвяжная" выплатила премии по 500 тысяч рублей 24 горнякам, участвовавшим в спасении пострадавших, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
"На текущий момент 24 работника шахты премированы в размере 500 тысяч рублей каждый за спасение пострадавших, за то, что они не оставили своих коллег в беде и, понимая, что это опасно, они помогали людям выходить, помогали своим коллегам. Мы считаем, что они поступили героически", – рассказали в пресс-службе.
Собеседница агентства отметила, что список премированных может вырасти, на данный момент на предприятии выясняют фамилии всех, кто помогал пострадавшим в шахте.
В пресс-службе уточнили, что находящимся в больницах, также от предприятия выплачено по 500 тысяч рублей, а тем, кто в больницы не обращался, предприятие платит по 100 тысяч рублей.
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"Есть еще объявленные нами обязательства по улучшению жилищных условий (семей погибших – ред.), также мы взяли на себя обязательства по оплате обучения детей (погибших – ред.)… и погашение кредитных обязательств (погибших – ред.)", – отметили в пресс-службе.
Собеседница агентства подчеркнула, что помимо всех выплат предприятие сохраняет за людьми зарплату в период простоя шахты.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. По последним данным, пострадали 96 человек, в том числе 43 горноспасателя.
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