https://ria.ru/20211130/shakhta-1761402180.html

В очистном забое шахты "Листвяжная" не нашли следов пожара

В очистном забое шахты "Листвяжная" не нашли следов пожара - РИА Новости, 30.11.2021

В очистном забое шахты "Листвяжная" не нашли следов пожара

Горноспасатели, обследовавшие очистной забой шахты "Листвяжная" в Кузбассе, не обнаружили там следов пожара, поэтому дегазация забоя продолжается, сообщил... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T10:40

2021-11-30T10:40

2021-11-30T10:40

происшествия

кемеровская область

белово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 30 ноя – РИА Новости. Горноспасатели, обследовавшие очистной забой шахты "Листвяжная" в Кузбассе, не обнаружили там следов пожара, поэтому дегазация забоя продолжается, сообщил журналистам генеральный директор ФГУП "Военизированная горноспасательная часть" МЧС России Николай Медведев."После обследования очистного забоя было установлено, что следов пожара нет. В соответствии с этим было принято решение о восстановлении дегазации забоя… Дегазация позволяет извлекать метан именно с очистного забоя", – сказал Медведев.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.

https://ria.ru/20211130/shakhta-1761399309.html

кемеровская область

белово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, белово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе