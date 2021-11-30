https://ria.ru/20211130/shakhta-1761402180.html
В очистном забое шахты "Листвяжная" не нашли следов пожара
В очистном забое шахты "Листвяжная" не нашли следов пожара - РИА Новости, 30.11.2021
В очистном забое шахты "Листвяжная" не нашли следов пожара
Горноспасатели, обследовавшие очистной забой шахты "Листвяжная" в Кузбассе, не обнаружили там следов пожара, поэтому дегазация забоя продолжается, сообщил... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T10:40
2021-11-30T10:40
2021-11-30T10:40
происшествия
кемеровская область
белово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761271744_0:108:1579:996_1920x0_80_0_0_60ac514d7559545e32c43d0e77218ea0.jpg
ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 30 ноя – РИА Новости. Горноспасатели, обследовавшие очистной забой шахты "Листвяжная" в Кузбассе, не обнаружили там следов пожара, поэтому дегазация забоя продолжается, сообщил журналистам генеральный директор ФГУП "Военизированная горноспасательная часть" МЧС России Николай Медведев."После обследования очистного забоя было установлено, что следов пожара нет. В соответствии с этим было принято решение о восстановлении дегазации забоя… Дегазация позволяет извлекать метан именно с очистного забоя", – сказал Медведев.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
https://ria.ru/20211130/shakhta-1761399309.html
кемеровская область
белово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761271744_43:0:1391:1011_1920x0_80_0_0_c76b44da03ef270d991b628f14985d06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, белово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
В очистном забое шахты "Листвяжная" не нашли следов пожара
Горноспасатели не нашли следов пожара в очистном забое шахты "Листвяжная"