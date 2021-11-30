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В шахте "Листвяжная" обнаружили тела еще двадцати погибших

В шахте "Листвяжная" обнаружили тела еще двадцати погибших - РИА Новости, 30.11.2021

В шахте "Листвяжная" обнаружили тела еще двадцати погибших

Тела еще 20 погибших нашли в шахте "Листвяжная", сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в Telegram-канале. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T10:38

2021-11-30T10:38

2021-11-30T11:11

происшествия

кемеровская область

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

сергей цивилев

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КЕМЕРОВО, 30 ноя – РИА Новости. Тела еще 20 погибших нашли в шахте "Листвяжная", сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в Telegram-канале."В шахте обнаружено еще 20 тел — 18 шахтеров и 2 горноспасателя. Газовая обстановка в данный момент не позволяет осуществить их подъем на поверхность", – рассказал он.Ранее на поверхность подняли тела 11 жертв трагедии.Помимо этого, тела еще 20 погибших пока обнаружить не удалось.Утром 25 ноября на предприятии в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 шахтеров. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Погиб 51 человек: 46 рабочих и пять сотрудников МЧС.По последним данным, пострадали 96 человек, в том числеПричиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Задержаны директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок, которые, как считают следователи, допустили нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов.Кроме того, суд арестовал на три месяца главного государственного инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и его коллегу Вячеслава Семыкина.

https://ria.ru/20211130/listvyazhnaya-1761399052.html

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, сергей цивилев