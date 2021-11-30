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В шахте "Листвяжная" обнаружили тела еще двадцати погибших
В шахте "Листвяжная" обнаружили тела еще двадцати погибших - РИА Новости, 30.11.2021
В шахте "Листвяжная" обнаружили тела еще двадцати погибших
Тела еще 20 погибших нашли в шахте "Листвяжная", сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в Telegram-канале. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T10:38
2021-11-30T11:11
происшествия
кемеровская область
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 30 ноя – РИА Новости. Тела еще 20 погибших нашли в шахте "Листвяжная", сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в Telegram-канале."В шахте обнаружено еще 20 тел — 18 шахтеров и 2 горноспасателя. Газовая обстановка в данный момент не позволяет осуществить их подъем на поверхность", – рассказал он.Ранее на поверхность подняли тела 11 жертв трагедии.Помимо этого, тела еще 20 погибших пока обнаружить не удалось.Утром 25 ноября на предприятии в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 шахтеров. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Погиб 51 человек: 46 рабочих и пять сотрудников МЧС.По последним данным, пострадали 96 человек, в том числеПричиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Задержаны директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок, которые, как считают следователи, допустили нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов.Кроме того, суд арестовал на три месяца главного государственного инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и его коллегу Вячеслава Семыкина.
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происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, сергей цивилев
10:38 30.11.2021 (обновлено: 11:11 30.11.2021)
 
В шахте "Листвяжная" обнаружили тела еще двадцати погибших

В шахте "Листвяжная" нашли тела еще двадцати погибших, в том числе двух горноспасателей

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанкБурение скважин в местах предполагаемого эпицентра взрыва на шахте "Листвяжная"
Бурение скважин в местах предполагаемого эпицентра взрыва на шахте Листвяжная - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
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Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 30 ноя – РИА Новости. Тела еще 20 погибших нашли в шахте "Листвяжная", сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в Telegram-канале.
"В шахте обнаружено еще 20 тел — 18 шахтеров и 2 горноспасателя. Газовая обстановка в данный момент не позволяет осуществить их подъем на поверхность", – рассказал он.
Ранее на поверхность подняли тела 11 жертв трагедии.
Помимо этого, тела еще 20 погибших пока обнаружить не удалось.
Сотрудники МЧС РФ разбирают палаточный лагерь на территории шахты Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
10:27
В МЧС рассказали о состоянии выжившего в "Листвяжной" спасателя
Утром 25 ноября на предприятии в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 шахтеров. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Погиб 51 человек: 46 рабочих и пять сотрудников МЧС.
По последним данным, пострадали 96 человек, в том числе
Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Задержаны директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок, которые, как считают следователи, допустили нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов.
Кроме того, суд арестовал на три месяца главного государственного инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и его коллегу Вячеслава Семыкина.
Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

Родственники шахтеров стоят возле шахты Листвяжная в городе Белово, где произошло задымление
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии на шахте Листвяжная в городе Белово
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
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© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

Сотрудники военизированного горноспасательного отряда на шахте Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
4 из 9

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

Автомобили оперативных служб у шахты Листвяжная, где произошло задымление
5 из 9

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В больницах остаются 49 человек.

Медики у шахты Листвяжная, где произошло задымление
6 из 9

В больницах остаются 49 человек.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
7 из 9

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

Сотрудники полиции возле КПП №1 шахты Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
8 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
9 из 9

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
4 из 9

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
5 из 9

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
6 из 9

В больницах остаются 49 человек.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
7 из 9

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
9 из 9

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияКемеровская областьАвария на шахте "Листвяжная" в КузбассеСергей Цивилев
 
 
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