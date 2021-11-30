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В шахту "Листвяжная" пробурят три скважины
В шахту "Листвяжная" пробурят три скважины - РИА Новости, 30.11.2021
В шахту "Листвяжная" пробурят три скважины
Специалисты продолжают бурить еще три скважины в аварийный участок шахты "Листвяжная" в Кемеровской области в целях предотвращения образования опасных... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T10:23
2021-11-30T10:27
происшествия
кемеровская область
белово
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Специалисты продолжают бурить еще три скважины в аварийный участок шахты "Листвяжная" в Кемеровской области в целях предотвращения образования опасных концентраций газа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Продолжается бурение с поверхности в выработку аварийного участка трех скважин для подачи инертных газов", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что специалисты уже достигли отметок 189, 100 и 31 метр, проектная глубина скважин – 365 и 371 метр.Бурение скважин на шахте "Листвяжная" для ведения безопасных работ горноспасателей займет до шести дней, сообщил журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев."У нас работают три буровые установки... Пока мы эти процессы (взрывоопасные – ред.) не остановили, рискованно очень отправлять горноспасателей на работу в шахте. Процесс с бурением может занять еще 5-6 дней…. Если обстановка в шахте будет позволять по концентрации газа, мы будем принимать отдельное решение и отправлять туда горноспасателей для работы", – сказал глава региона.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. По последним данным, пострадали 96 человек, в том числе 43 горноспасателя.
https://ria.ru/20211130/shakhta-1761384568.html
https://ria.ru/20211129/shakhta-1761221147.html
кемеровская область
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происшествия, кемеровская область, белово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
10:23 30.11.2021 (обновлено: 10:27 30.11.2021)
 
В шахту "Листвяжная" пробурят три скважины

В шахту "Листвяжная" пробурят три скважины для подачи инертных газов

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанкБурение скважин в местах предполагаемого эпицентра взрыва на шахте "Листвяжная"
Бурение скважин в местах предполагаемого эпицентра взрыва на шахте Листвяжная - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Специалисты продолжают бурить еще три скважины в аварийный участок шахты "Листвяжная" в Кемеровской области в целях предотвращения образования опасных концентраций газа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Продолжается бурение с поверхности в выработку аварийного участка трех скважин для подачи инертных газов", - сказал собеседник агентства.
Бурение скважин в местах предполагаемого эпицентра взрыва на шахте Листвяжная - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
08:57
Работы в шахте "Листвяжная" приостановлены из-за ухудшения ситуации
Он добавил, что специалисты уже достигли отметок 189, 100 и 31 метр, проектная глубина скважин – 365 и 371 метр.
Бурение скважин на шахте "Листвяжная" для ведения безопасных работ горноспасателей займет до шести дней, сообщил журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
"У нас работают три буровые установки... Пока мы эти процессы (взрывоопасные – ред.) не остановили, рискованно очень отправлять горноспасателей на работу в шахте. Процесс с бурением может занять еще 5-6 дней…. Если обстановка в шахте будет позволять по концентрации газа, мы будем принимать отдельное решение и отправлять туда горноспасателей для работы", – сказал глава региона.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. По последним данным, пострадали 96 человек, в том числе 43 горноспасателя.
Сотрудник МЧС РФ на территории шахты Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
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ПроисшествияКемеровская областьБеловоАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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