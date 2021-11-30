https://ria.ru/20211130/shakhta-1761398204.html

В шахту "Листвяжная" пробурят три скважины

В шахту "Листвяжная" пробурят три скважины - РИА Новости, 30.11.2021

В шахту "Листвяжная" пробурят три скважины

Специалисты продолжают бурить еще три скважины в аварийный участок шахты "Листвяжная" в Кемеровской области в целях предотвращения образования опасных... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T10:23

2021-11-30T10:23

2021-11-30T10:27

происшествия

кемеровская область

белово

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Специалисты продолжают бурить еще три скважины в аварийный участок шахты "Листвяжная" в Кемеровской области в целях предотвращения образования опасных концентраций газа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Продолжается бурение с поверхности в выработку аварийного участка трех скважин для подачи инертных газов", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что специалисты уже достигли отметок 189, 100 и 31 метр, проектная глубина скважин – 365 и 371 метр.Бурение скважин на шахте "Листвяжная" для ведения безопасных работ горноспасателей займет до шести дней, сообщил журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев."У нас работают три буровые установки... Пока мы эти процессы (взрывоопасные – ред.) не остановили, рискованно очень отправлять горноспасателей на работу в шахте. Процесс с бурением может занять еще 5-6 дней…. Если обстановка в шахте будет позволять по концентрации газа, мы будем принимать отдельное решение и отправлять туда горноспасателей для работы", – сказал глава региона.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. По последним данным, пострадали 96 человек, в том числе 43 горноспасателя.

https://ria.ru/20211130/shakhta-1761384568.html

https://ria.ru/20211129/shakhta-1761221147.html

кемеровская область

белово

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происшествия, кемеровская область, белово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе