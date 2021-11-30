https://ria.ru/20211130/shakhta-1761384568.html
Работы в шахте "Листвяжная" приостановлены из-за ухудшения ситуации
Работы в шахте "Листвяжная" приостановлены из-за ухудшения ситуации - РИА Новости, 30.11.2021
Работы в шахте "Листвяжная" приостановлены из-за ухудшения ситуации
Спасатели обнаружили 18 тел погибших из-за взрыва метана в шахте "Листвяжная", но сотрудников военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) пришлось отозвать... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T08:57
2021-11-30T08:57
2021-11-30T09:28
в мире
кемеровская область
белово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Спасатели обнаружили 18 тел погибших из-за взрыва метана в шахте "Листвяжная", но сотрудников военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) пришлось отозвать из-под земли в целях безопасности, сообщает МЧС России."Работа по транспортировке обнаруженных погибших была приостановлена из-за резкого ухудшения рудничной атмосферы. Отделения ВГСЧ выведены на поверхность", - говорится в сообщении.Добавляется, что в лаве и прилегающих к ней горных выработках обнаружены 10 погибших шахтёров, также было подтверждено местонахождение восьми ранее обнаруженных погибших.Как уточняется в Instagram губернатора Сергея Цивилева, подтверждено местонахождение тел не восьми, а 10 погибших: 8 шахтеров и 2 горноспасателей.Ранее на поверхность были подняты тела 11 погибших.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
https://ria.ru/20211130/tela-1761380516.html
https://ria.ru/20211129/shakhta-1761225709.html
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в мире, кемеровская область, белово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
08:57 30.11.2021 (обновлено: 09:28 30.11.2021)
Работы в шахте "Листвяжная" приостановлены из-за ухудшения ситуации
Спасатели приостановили работы в шахте "Листвяжная" из-за ухудшения качества воздуха