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Телеканал TV1000 Русское кино подготовил подборку сериалов на декабрь

Телеканал TV1000 Русское кино подготовил подборку сериалов на декабрь - РИА Новости, 01.12.2021

Телеканал TV1000 Русское кино подготовил подборку сериалов на декабрь

Телеканал TV1000 Русское Кино подготовил подборку сериалов на декабрь, которые скрасят ожидание праздника. Зрителям покажут четыре картины отечественного... РИА Новости, 01.12.2021

2021-11-30T20:54

2021-11-30T20:54

2021-12-01T11:24

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МОСКВА, 30 ноя - Пресс-служба группы компаний Viasat. Телеканал TV1000 Русское Кино подготовил подборку сериалов на декабрь, которые скрасят ожидание праздника. Зрителям покажут четыре картины отечественного кинематографа с участием известных российских актеров. Разнообразие жанров, нетривиальные сюжеты, легкий юмор и захватывающие события. Устраивайтесь поудобнее и выбирайте сериал под настроение."За час до рассвета" (16+)На дворе 1946 год. Вернувшись с фронта, лейтенант Денис Журавлёв (Андрей Бурковский) идет служить в милицию. В это время в городе орудует банда преступника по прозвищу Клещ, и чтобы поймать его, нужен неординарный план. Начальник Журавлева - майор Шумейко (Константин Хабенский) по прозвищу "Сатана" - человек жёсткий, с тяжёлым характером. Журавлёв предлагает ему сложную и рискованную операцию по поимке банды. Сам же и берётся в ней участвовать. Однако вскоре Денис понимает, что война для него и многих его товарищей не закончена. В мирное время Журавлёву предстоит снова сражаться. Кто победит на этот раз? На чьей стороне будет правда?Получить ответ на эти вопросы вы сможете 2 декабря в 18:00"Шерлок в России" (18+)Вы любите детективное кино с захватывающими приключениями, колоритными персонажами, лёгким юмором и неожиданной развязкой? Этот сериал точно для вас! В центре сюжета — приключения Шерлока Холмса в Российской Империи эпохи Александра III. Шерлок Холмс (Максим Матвеев) идет по следу Джека Потрошителя. Маньяк уже убил в Лондоне несколько женщин, каждый раз оставляя на месте убийства послания, адресованные сыщику. После неудачной схватки с убийцей, в которой ранят Ватсона, Холмс понимает, что его противник сбежал… в Российскую Империю. В какую игру он играет и удастся ли Шерлоку поймать его?Включайте телеканал TV1000 Русское кино 14 декабря и узнайте ответы на эти вопросы. Начало в 18:00"Проект "Анна Николаевна" (18+)Лёгкая фантастическая история с Зоей Бербер в главной роли от режиссёра "Наша Russia" Максима Пежемского. Российские учёные создают андроида-полицейского для улучшения работы полиции. Идеальная во всех отношениях капитан Анна Николаевна Королькевич отправляется служить в провинциальный город. Она выглядит как живой человек и без труда вписывается в коллектив. И всё было бы ничего, если бы "Проект "Анна Николаевна" не вышел из-под контроля, ведь женщина-киборг берёт от окружающих как хорошее, так и плохое…Смотрите сериал 20 декабря в 18:00"Настя, соберись!" (18+)Настя – 29 лет, дизайнер-архитектор, замужем. В её голове живут пять субличностей: ребенок, хозяюшка, требовательный родитель, богиня и самоуверенная карьеристка. У каждой из них свои интересы и представления о счастье. Они управляют Настей поочередно, исходя из пользы в каждом конкретном случае. Но всё меняется, когда Настя одновременно теряет работу, мужа и лучшую подругу. Теперь "пятёрку в её голове" ждёт сложная задача. Им предстоит научиться договариваться друг с другом. В главной роли – Любовь Аксёнова. Ситком полон самоанализа, обдумываний и рассуждений. Название фильма говорит cамо за себя. Надо собраться, понять: чего ты по-настоящему хочешь и идти к намеченной цели.Сериал выйдет в эфир 27 декабря в 18:00Группа компаний Viasat занимает лидирующее место среди коммерческих (негосударственных) холдингов платного ТВ по доле аудитории (Источник: Mediascope, TV Index+, Россия 0+, Total day; Total Ind., Январь – Сентябрь 2021, Share%).Мажоритарным владельцем совместного предприятия, осуществляющего распространение и развитие вещания телеканалов Viasat в России, является Национальная Медиа Группа, которой принадлежит 80% совместного предприятия, 20% принадлежат фонду Baring Vostok.В России и странах СНГ Viasat владеет 13 популярными каналами платного телевидения, в числе которых - TV1000, TV1000 Русское Кино, TV1000 Action, пакет телеканалов ViP (ViP Premiere, ViP Serial, ViP Megahit, ViP Comedy и другие), а также онлайн-кинотеатр ViP Play. Подписка ViP Play доступна на сайте https://vipplay.ru/, через приложения, а также у большинства кабельных операторов и онлайн-кинотеатров.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы