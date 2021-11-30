https://ria.ru/20211130/sdelki-1761485185.html

ВТБ возможно займется сделками с зелеными ипотечными ценными бумагами

ВТБ возможно займется сделками с зелеными ипотечными ценными бумагами - РИА Новости, 30.11.2021

ВТБ возможно займется сделками с зелеными ипотечными ценными бумагами

ВТБ не исключает возможность начать в 2022 году работу над зелеными ипотечными ценными бумагами, заявил руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T16:07

2021-11-30T16:07

2021-11-30T16:07

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

экономика

россия зовет!

втб

втб капитал

андрей сучков

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. ВТБ не исключает возможность начать в 2022 году работу над зелеными ипотечными ценными бумагами, заявил руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал Андрей Сучков, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет"."Думаю, что, следуя общему тренду, появятся новые сделки, которые будут соответствовать параметрам ESG. В принципе, зеленые социальные облигации уже выпускались в рамках сделок секьюритизации в России, поэтому определенный опыт в этой сфере уже есть. Мы не исключаем, что в следующем году сможем начать работу над зелеными ипотечными ценными бумагами. Также нельзя не упомянуть тренд на цифровизацию. Секьюритизация электронных закладных будет набирать обороты. Эта практика есть, и она продолжит развиваться", - сказал он.Сучков отметил, что для рынка секьюритизации уходящий год был непростым, как и для многих отраслей, но, тем не менее, этот сектор развивался и, по его мнению, по итогам года результаты будут неплохими.ВТБ также рассчитывает в рамках программы ДОМ.РФ до конца года закрыть крупную сделку.

https://realty.ria.ru/20211130/vtb-1761397413.html

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