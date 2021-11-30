ВТБ возможно займется сделками с зелеными ипотечными ценными бумагами
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. ВТБ не исключает возможность начать в 2022 году работу над зелеными ипотечными ценными бумагами, заявил руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал Андрей Сучков, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет".
"Думаю, что, следуя общему тренду, появятся новые сделки, которые будут соответствовать параметрам ESG. В принципе, зеленые социальные облигации уже выпускались в рамках сделок секьюритизации в России, поэтому определенный опыт в этой сфере уже есть. Мы не исключаем, что в следующем году сможем начать работу над зелеными ипотечными ценными бумагами. Также нельзя не упомянуть тренд на цифровизацию. Секьюритизация электронных закладных будет набирать обороты. Эта практика есть, и она продолжит развиваться", - сказал он.
Сучков отметил, что для рынка секьюритизации уходящий год был непростым, как и для многих отраслей, но, тем не менее, этот сектор развивался и, по его мнению, по итогам года результаты будут неплохими.
"Прежде всего речь идет о выпуске ипотечных ценных бумаг, на которые приходится львиная доля российского рынка секьюритизации. Мы можем говорить о том, что этот рынок сформирован и развивается. Локомотивом здесь остается программа ДОМ.РФ, и в этом году она преодолела важный рубеж в один триллион рублей суммарного выпуска ипотечных ценных бумаг. ВТБ с самого начала активно участвовал в этой программе. Более того, из этого триллиона суммарного выпуска, более 50 процентов – это бумаги ВТБ", - отметил руководитель управления секьюритизации ВТБ.
ВТБ также рассчитывает в рамках программы ДОМ.РФ до конца года закрыть крупную сделку.
"Год еще не кончился, и мы надеемся увидеть новые сделки до конца 2021 года. Если смотреть на статистику прошлого года, то 85% всего объема сделок на рынке секьюритизации было закрыто в декабре. ВТБ также рассчитывает до конца года закрыть крупную сделку в рамках программы ДОМ.РФ", - сказал Сучков.