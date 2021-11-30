В СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворота
В СБУ заявили, что пока рано называть подозреваемых в деле о подготовке госпереворота
КИЕВ, 30 ноя - РИА Новости. Говорить о конкретных подозреваемых или о задержаниях в деле о подготовке государственного переворота на Украине пока рано, заявил руководитель департамента кибербезопасности Службы безопасности страны Илья Витюк.
СБУ в понедельник сообщила, что возбудила уголовное дело и проводит расследование о подготовке отдельными гражданами Украины и РФ действий по захвату власти в стране.
"Я, к сожалению, ограничен тайной следствия, и потому не могу дать полную информацию касательно того, каким образом и от кого была получена информация (о готовящемся госперевороте - ред.)... На сегодняшний день рано говорить о каких-либо подозрениях или задержаниях. В ближайшее время общество будет проинформировано надлежащим образом", - заявил Витюк в эфире телеканала ICTV.
По его словам, дело о подготовке госпереворота - "лишь один пример попыток Российской Федерации" дестабилизировать общественно-политическую ситуацию на Украине. "С начала года только лишь департаментом кибербезопасности Службы безопасности Украины таких уголовных дел по статье 109 (Действия, направленные на захват государственной власти - ред.) было открыто более 40. И даже уже есть более 30 приговоров суда по таким уголовным делам. То есть это не является чем-то уникальным на сегодняшний день для Украины", - заявил Витюк.
Он также отметил, что соответствующее уголовное производство было внесено в единый реестр 28 ноября.
Президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября заявил, что получил информацию, что 1 декабря на Украине ожидается государственный переворот, к которому причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. Тогда же он заявил, что в этом участвуют граждане Украины и РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, заявил, что Россия никогда таким не занимается.