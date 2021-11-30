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В СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворота
В СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворота - РИА Новости, 30.11.2021
В СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворота
Говорить о конкретных подозреваемых или о задержаниях в деле о подготовке государственного переворота на Украине пока рано, заявил руководитель департамента... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T01:12
2021-11-30T01:12
в мире
украина
ринат ахметов
владимир зеленский
служба безопасности украины
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КИЕВ, 30 ноя - РИА Новости. Говорить о конкретных подозреваемых или о задержаниях в деле о подготовке государственного переворота на Украине пока рано, заявил руководитель департамента кибербезопасности Службы безопасности страны Илья Витюк.СБУ в понедельник сообщила, что возбудила уголовное дело и проводит расследование о подготовке отдельными гражданами Украины и РФ действий по захвату власти в стране.По его словам, дело о подготовке госпереворота - "лишь один пример попыток Российской Федерации" дестабилизировать общественно-политическую ситуацию на Украине. "С начала года только лишь департаментом кибербезопасности Службы безопасности Украины таких уголовных дел по статье 109 (Действия, направленные на захват государственной власти - ред.) было открыто более 40. И даже уже есть более 30 приговоров суда по таким уголовным делам. То есть это не является чем-то уникальным на сегодняшний день для Украины", - заявил Витюк.Он также отметил, что соответствующее уголовное производство было внесено в единый реестр 28 ноября.Президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября заявил, что получил информацию, что 1 декабря на Украине ожидается государственный переворот, к которому причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. Тогда же он заявил, что в этом участвуют граждане Украины и РФ.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, заявил, что Россия никогда таким не занимается.
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в мире, украина, ринат ахметов, владимир зеленский, служба безопасности украины
01:12 30.11.2021
 
В СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворота

В СБУ заявили, что пока рано называть подозреваемых в деле о подготовке госпереворота

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 30 ноя - РИА Новости. Говорить о конкретных подозреваемых или о задержаниях в деле о подготовке государственного переворота на Украине пока рано, заявил руководитель департамента кибербезопасности Службы безопасности страны Илья Витюк.
СБУ в понедельник сообщила, что возбудила уголовное дело и проводит расследование о подготовке отдельными гражданами Украины и РФ действий по захвату власти в стране.
"Я, к сожалению, ограничен тайной следствия, и потому не могу дать полную информацию касательно того, каким образом и от кого была получена информация (о готовящемся госперевороте - ред.)... На сегодняшний день рано говорить о каких-либо подозрениях или задержаниях. В ближайшее время общество будет проинформировано надлежащим образом", - заявил Витюк в эфире телеканала ICTV.
По его словам, дело о подготовке госпереворота - "лишь один пример попыток Российской Федерации" дестабилизировать общественно-политическую ситуацию на Украине. "С начала года только лишь департаментом кибербезопасности Службы безопасности Украины таких уголовных дел по статье 109 (Действия, направленные на захват государственной власти - ред.) было открыто более 40. И даже уже есть более 30 приговоров суда по таким уголовным делам. То есть это не является чем-то уникальным на сегодняшний день для Украины", - заявил Витюк.
Он также отметил, что соответствующее уголовное производство было внесено в единый реестр 28 ноября.
Президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября заявил, что получил информацию, что 1 декабря на Украине ожидается государственный переворот, к которому причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. Тогда же он заявил, что в этом участвуют граждане Украины и РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, заявил, что Россия никогда таким не занимается.
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
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Ахметов опроверг слова Зеленского о причастности к подготовке госпереворота
 
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