https://ria.ru/20211130/sbu-1761370544.html

В СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворота

В СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворота - РИА Новости, 30.11.2021

В СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворота

Говорить о конкретных подозреваемых или о задержаниях в деле о подготовке государственного переворота на Украине пока рано, заявил руководитель департамента... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T01:12

2021-11-30T01:12

2021-11-30T01:12

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ринат ахметов

владимир зеленский

служба безопасности украины

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КИЕВ, 30 ноя - РИА Новости. Говорить о конкретных подозреваемых или о задержаниях в деле о подготовке государственного переворота на Украине пока рано, заявил руководитель департамента кибербезопасности Службы безопасности страны Илья Витюк.СБУ в понедельник сообщила, что возбудила уголовное дело и проводит расследование о подготовке отдельными гражданами Украины и РФ действий по захвату власти в стране.По его словам, дело о подготовке госпереворота - "лишь один пример попыток Российской Федерации" дестабилизировать общественно-политическую ситуацию на Украине. "С начала года только лишь департаментом кибербезопасности Службы безопасности Украины таких уголовных дел по статье 109 (Действия, направленные на захват государственной власти - ред.) было открыто более 40. И даже уже есть более 30 приговоров суда по таким уголовным делам. То есть это не является чем-то уникальным на сегодняшний день для Украины", - заявил Витюк.Он также отметил, что соответствующее уголовное производство было внесено в единый реестр 28 ноября.Президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября заявил, что получил информацию, что 1 декабря на Украине ожидается государственный переворот, к которому причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. Тогда же он заявил, что в этом участвуют граждане Украины и РФ.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, заявил, что Россия никогда таким не занимается.

https://ria.ru/20211126/gosperevorot-1760956099.html

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в мире, украина, ринат ахметов, владимир зеленский, служба безопасности украины