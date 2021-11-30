https://ria.ru/20211130/samozanyatye-1761550345.html

Налоговые поступления от самозанятых на Кубани выросли в 70 раз

Налоговые поступления от самозанятых на Кубани выросли в 70 раз - РИА Новости, 30.11.2021

Налоговые поступления от самозанятых на Кубани выросли в 70 раз

Налоговые поступления от самозанятых на Кубани в текущем году выросли в 70 раз, до 312 миллионов рублей, сообщает администрация региона. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T21:56

2021-11-30T21:56

2021-11-30T21:56

краснодарский край

экономика

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. Налоговые поступления от самозанятых на Кубани в текущем году выросли в 70 раз, до 312 миллионов рублей, сообщает администрация региона."Налоговые поступления от самозанятых выросли в 70 раз – с 4 миллионов рублей в 2020 году до 312 миллионов рублей за 10 месяцев текущего года", - говорится в сообщении.По словам вице-губернатора края Анны Миньковой, в связи с введением налога на профессиональный доход в крае активно проводится работу по оформлению самозанятых. "С начала года количество таких жителей увеличилось с 42 до 131 тысячи человек", – уточнила замглавы региона.По данным краевых властей, основные виды деятельности самозанятых – перевозка пассажиров, сдача в аренду квартир и продажа собственной продукции.В Краснодарском крае для самозанятых были разработаны меры господдержки. Ряд из них проходит по линии краевого Фонда развития бизнеса: начиная от составления бизнес-планов и предоставления мест в коворкингах, заканчивая разработкой сайтов и продвижением на маркетплейсах. Кроме того, Фонд предоставляет поручительства для привлечения коммерческих кредитов. Также предоставляется специальный займ краевого Фонда микрофинансирования – "Самозанятый". Сумму до 150 тысяч рублей можно получить без залога и поручительства.

https://ria.ru/20211129/kuban-1761360561.html

краснодарский край

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экономика, краснодарский край