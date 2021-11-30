https://ria.ru/20211130/samozanyatye-1761432673.html

В Ивановской области более чем вдвое выросло число самозанятых

В Ивановской области более чем вдвое выросло число самозанятых - РИА Новости, 30.11.2021

В Ивановской области более чем вдвое выросло число самозанятых

В Ивановской области по состоянию на ноябрь зарегистрированы более 18,1 тысячи самозанятых, это на 10,3 тысячи больше, чем в начале 2021 года, сообщил РИА... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T13:01

2021-11-30T13:01

2021-11-30T13:01

ивановская область

экономика

ивановская область

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ИВАНОВО, 30 ноя – РИА Новости. В Ивановской области по состоянию на ноябрь зарегистрированы более 18,1 тысячи самозанятых, это на 10,3 тысячи больше, чем в начале 2021 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.Он пояснил, что развитию института самозанятости и росту востребованности специального режима "налог на профессиональный доход" в регионе способствует реализация комплекса мер поддержки.В их числе - специальный налоговый режим по налогу на профессиональный доход для самозанятых граждан: налоговая ставка в размере 4% действует в отношении доходов от реализации товаров, работ и услуг физическим лицам; ставка 6% - в отношении доходов от реализации товаров, работ и услуг – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Максимальный порог при применении налога на профессиональный доход – выручка не более 2,4 миллиона рублей в год.На самозанятых граждан распространяются все меры поддержки, ранее доступные только для предприятий малого и среднего бизнеса: образовательная, консультационная и имущественная поддержка; микрозаймы государственных микрофинансовых организаций; поручительства; доступ к закупкам; продвижение и реализация продукции на маркетплейсах. Кроме того, самозанятые с доходом ниже прожиточного минимума могут не только получить регулярные выплаты органов социальной защиты, но и заключить социальный контракт (соглашение) сроком от трех месяцев до года.

https://ria.ru/20211126/ivanovskaya-1760905384.html

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, ивановская область