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Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20211130/samozanyatye-1761432673.html
В Ивановской области более чем вдвое выросло число самозанятых
В Ивановской области более чем вдвое выросло число самозанятых - РИА Новости, 30.11.2021
В Ивановской области более чем вдвое выросло число самозанятых
В Ивановской области по состоянию на ноябрь зарегистрированы более 18,1 тысячи самозанятых, это на 10,3 тысячи больше, чем в начале 2021 года, сообщил РИА... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T13:01
2021-11-30T13:01
ивановская область
экономика
ивановская область
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ИВАНОВО, 30 ноя – РИА Новости. В Ивановской области по состоянию на ноябрь зарегистрированы более 18,1 тысячи самозанятых, это на 10,3 тысячи больше, чем в начале 2021 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.Он пояснил, что развитию института самозанятости и росту востребованности специального режима "налог на профессиональный доход" в регионе способствует реализация комплекса мер поддержки.В их числе - специальный налоговый режим по налогу на профессиональный доход для самозанятых граждан: налоговая ставка в размере 4% действует в отношении доходов от реализации товаров, работ и услуг физическим лицам; ставка 6% - в отношении доходов от реализации товаров, работ и услуг – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Максимальный порог при применении налога на профессиональный доход – выручка не более 2,4 миллиона рублей в год.На самозанятых граждан распространяются все меры поддержки, ранее доступные только для предприятий малого и среднего бизнеса: образовательная, консультационная и имущественная поддержка; микрозаймы государственных микрофинансовых организаций; поручительства; доступ к закупкам; продвижение и реализация продукции на маркетплейсах. Кроме того, самозанятые с доходом ниже прожиточного минимума могут не только получить регулярные выплаты органов социальной защиты, но и заключить социальный контракт (соглашение) сроком от трех месяцев до года.
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экономика, ивановская область
13:01 30.11.2021
 

В Ивановской области более чем вдвое выросло число самозанятых

© Depositphotos / WavebreakmediaРепетитор
Репетитор - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Depositphotos / Wavebreakmedia
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ИВАНОВО, 30 ноя – РИА Новости. В Ивановской области по состоянию на ноябрь зарегистрированы более 18,1 тысячи самозанятых, это на 10,3 тысячи больше, чем в начале 2021 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Новый специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход в 2021 году вызвал значительный интерес среди налогоплательщиков. За 10 месяцев текущего года поступления в бюджет от этого вида налога составили почти 28 миллионов рублей. Основные виды деятельности для самозанятых в регионе – косметические услуги и услуги в сфере строительства, перевозка пассажиров", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что развитию института самозанятости и росту востребованности специального режима "налог на профессиональный доход" в регионе способствует реализация комплекса мер поддержки.
В их числе - специальный налоговый режим по налогу на профессиональный доход для самозанятых граждан: налоговая ставка в размере 4% действует в отношении доходов от реализации товаров, работ и услуг физическим лицам; ставка 6% - в отношении доходов от реализации товаров, работ и услуг – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Максимальный порог при применении налога на профессиональный доход – выручка не более 2,4 миллиона рублей в год.
На самозанятых граждан распространяются все меры поддержки, ранее доступные только для предприятий малого и среднего бизнеса: образовательная, консультационная и имущественная поддержка; микрозаймы государственных микрофинансовых организаций; поручительства; доступ к закупкам; продвижение и реализация продукции на маркетплейсах. Кроме того, самозанятые с доходом ниже прожиточного минимума могут не только получить регулярные выплаты органов социальной защиты, но и заключить социальный контракт (соглашение) сроком от трех месяцев до года.
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