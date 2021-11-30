https://ria.ru/20211130/rossiya-1761463019.html

Россия не стремится жить за "крепостными стенами", заявил Путин

Россия не стремится жить за "крепостными стенами", заявил Путин - РИА Новости, 30.11.2021

Россия не стремится жить за "крепостными стенами", заявил Путин

Россия не стремится жить за "крепостными стенами", просто повышает суверенитет, включая экономический, сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T14:50

2021-11-30T14:50

2021-11-30T15:13

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

россия

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия не стремится жить за "крепостными стенами", просто повышает суверенитет, включая экономический, сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!"."Вы сказали о том, что мы создали экономическую крепость. Ну, если так говорят, хорошо, но мы не стремимся создавать крепостей и жить за крепостными стенами. Мы просто повышаем уровень своего суверенитета, в том числе экономического. И мы к этому, конечно, будем стремиться дальше, но мы будем также добиваться в том числе за счет нашей кооперации, сотрудничества с нашими партнерами во всем мире, там, где они этого хотят", - сказал Путин, отвечая на реплику одного из участников форума, что среди международных инвесторов стало популярным выражение, что "Россия построила некую экономическую крепость среди развивающихся стран".

https://ria.ru/20211021/arktika-1755688508.html

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россия, в мире, владимир путин