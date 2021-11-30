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Путин заявил о рисках дальнейшего роста цен на продовольствие
Путин заявил о рисках дальнейшего роста цен на продовольствие - РИА Новости, 30.11.2021
Путин заявил о рисках дальнейшего роста цен на продовольствие
Кризис на глобальном энергетическом рынке привел к росту котировок азотных удобрений, что важно для сельхозпроизводителей по всему мир, и это создает риски для... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:53
2021-11-30T14:56
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Кризис на глобальном энергетическом рынке привел к росту котировок азотных удобрений, что важно для сельхозпроизводителей по всему мир, и это создает риски для дальнейшего роста цен на продовольствие, заявил президент России Владимир Путин."Мы видим, какой кризис разразился на глобальном энергетическом рынке. Он в первую очередь уже послужил кратному росту котировок азотных удобрений, а для сельхозпроизводителей по всему миру это один из ключевых ресурсов для сохранения плодородия почв и стабильной урожайности. Очевидно, что эта ситуация создает риски и для дальнейшего роста цен на продовольствие", - сказал он на форуме "Россия зовёт!"."За последние месяц на глобальных рынках резко подорожала пшеница. По мнению экспертов, такая динамика может сохраниться. Россия и наши граждане также ощущают на себе глобальное инфляционное давление", - добавил он.
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экономика, владимир путин, россия
14:53 30.11.2021 (обновлено: 14:56 30.11.2021)
 
Путин заявил о рисках дальнейшего роста цен на продовольствие

Президент Путин заявил о рисках дальнейшего роста цен на продовольствие

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Кризис на глобальном энергетическом рынке привел к росту котировок азотных удобрений, что важно для сельхозпроизводителей по всему мир, и это создает риски для дальнейшего роста цен на продовольствие, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы видим, какой кризис разразился на глобальном энергетическом рынке. Он в первую очередь уже послужил кратному росту котировок азотных удобрений, а для сельхозпроизводителей по всему миру это один из ключевых ресурсов для сохранения плодородия почв и стабильной урожайности. Очевидно, что эта ситуация создает риски и для дальнейшего роста цен на продовольствие", - сказал он на форуме "Россия зовёт!".
"За последние месяц на глобальных рынках резко подорожала пшеница. По мнению экспертов, такая динамика может сохраниться. Россия и наши граждане также ощущают на себе глобальное инфляционное давление", - добавил он.
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