https://ria.ru/20211130/risk-1761463668.html
Путин заявил о рисках дальнейшего роста цен на продовольствие
Путин заявил о рисках дальнейшего роста цен на продовольствие - РИА Новости, 30.11.2021
Путин заявил о рисках дальнейшего роста цен на продовольствие
Кризис на глобальном энергетическом рынке привел к росту котировок азотных удобрений, что важно для сельхозпроизводителей по всему мир, и это создает риски для... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:53
2021-11-30T14:53
2021-11-30T14:56
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Кризис на глобальном энергетическом рынке привел к росту котировок азотных удобрений, что важно для сельхозпроизводителей по всему мир, и это создает риски для дальнейшего роста цен на продовольствие, заявил президент России Владимир Путин."Мы видим, какой кризис разразился на глобальном энергетическом рынке. Он в первую очередь уже послужил кратному росту котировок азотных удобрений, а для сельхозпроизводителей по всему миру это один из ключевых ресурсов для сохранения плодородия почв и стабильной урожайности. Очевидно, что эта ситуация создает риски и для дальнейшего роста цен на продовольствие", - сказал он на форуме "Россия зовёт!"."За последние месяц на глобальных рынках резко подорожала пшеница. По мнению экспертов, такая динамика может сохраниться. Россия и наши граждане также ощущают на себе глобальное инфляционное давление", - добавил он.
https://ria.ru/20211115/tseny-1759095788.html
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экономика, владимир путин, россия
14:53 30.11.2021 (обновлено: 14:56 30.11.2021)
Путин заявил о рисках дальнейшего роста цен на продовольствие
Президент Путин заявил о рисках дальнейшего роста цен на продовольствие