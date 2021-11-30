https://ria.ru/20211130/risk-1761463668.html

Путин заявил о рисках дальнейшего роста цен на продовольствие

Путин заявил о рисках дальнейшего роста цен на продовольствие - РИА Новости, 30.11.2021

Путин заявил о рисках дальнейшего роста цен на продовольствие

Кризис на глобальном энергетическом рынке привел к росту котировок азотных удобрений, что важно для сельхозпроизводителей по всему мир, и это создает риски для... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T14:53

2021-11-30T14:53

2021-11-30T14:56

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

экономика

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759483954_0:383:2856:1990_1920x0_80_0_0_636a3038c057cea593c7120ff7cde276.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Кризис на глобальном энергетическом рынке привел к росту котировок азотных удобрений, что важно для сельхозпроизводителей по всему мир, и это создает риски для дальнейшего роста цен на продовольствие, заявил президент России Владимир Путин."Мы видим, какой кризис разразился на глобальном энергетическом рынке. Он в первую очередь уже послужил кратному росту котировок азотных удобрений, а для сельхозпроизводителей по всему миру это один из ключевых ресурсов для сохранения плодородия почв и стабильной урожайности. Очевидно, что эта ситуация создает риски и для дальнейшего роста цен на продовольствие", - сказал он на форуме "Россия зовёт!"."За последние месяц на глобальных рынках резко подорожала пшеница. По мнению экспертов, такая динамика может сохраниться. Россия и наши граждане также ощущают на себе глобальное инфляционное давление", - добавил он.

https://ria.ru/20211115/tseny-1759095788.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, владимир путин, россия