https://ria.ru/20211130/rianna-1761387995.html

Рианна стала национальным героем Барбадоса

Рианна стала национальным героем Барбадоса - РИА Новости, 30.11.2021

Рианна стала национальным героем Барбадоса

Известная певица Рианна стала национальным героем Республики Барбадос, завершившей во вторник выход из-под британской короны. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T09:24

2021-11-30T09:24

2021-11-30T10:25

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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя - РИА Новости. Известная певица Рианна стала национальным героем Республики Барбадос, завершившей во вторник выход из-под британской короны.Робин Фенти, более известная как Рианна, родилась на Барбадосе и в юном возрасте переехала в США, чтобы начать карьеру певицы. В сентябре 2018 года она была назначена чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса за вклад в популяризацию островного государства за рубежом. В сферу ее ответственности вошли вопросы образования, туризма и инвестиций.Во вторник Рианна приняла участие в инаугурации первого президента Республики Барбадос. Она сидела неподалеку от принца Чарльза вместе с другими приглашенными на церемонию лицами."Мы представляем вам национального героя Барбадоса - посла Робин Рианну Фенти", - сказала во время церемонии премьер-министр Миа Моттли, продолжив свою речь цитатой из одной из песен Рианны: "Продолжай сиять как бриллиант и прославляй свой народ своими словами и действиями".В конце сентября парламент Барбадоса единогласно поддержал поправки в конституцию, позволяющие отказаться от монархической формы правления и превратить страну в республику, а спустя почти месяц проголосовал за назначение генерал-губернатора острова Сандры Мейсон первым президентом. 29 ноября она принесла присягу и возглавила государство.Церемония установления республики и инаугурации президента проходит в день празднования 55-й годовщины независимости Барбадоса, которую страна получила еще 30 ноября 1966 года. Однако до сих пор главой государства являлась британская королева.

https://ria.ru/20211130/barbados-1761379528.html

барбадос

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в мире, барбадос, рианна (робин фенти), новости культуры