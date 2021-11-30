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Шоубиз
https://ria.ru/20211130/rianna-1761387995.html
Рианна стала национальным героем Барбадоса
Рианна стала национальным героем Барбадоса - РИА Новости, 30.11.2021
Рианна стала национальным героем Барбадоса
Известная певица Рианна стала национальным героем Республики Барбадос, завершившей во вторник выход из-под британской короны. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T09:24
2021-11-30T10:25
шоубиз
в мире
барбадос
рианна (робин фенти)
новости культуры
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя - РИА Новости. Известная певица Рианна стала национальным героем Республики Барбадос, завершившей во вторник выход из-под британской короны.Робин Фенти, более известная как Рианна, родилась на Барбадосе и в юном возрасте переехала в США, чтобы начать карьеру певицы. В сентябре 2018 года она была назначена чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса за вклад в популяризацию островного государства за рубежом. В сферу ее ответственности вошли вопросы образования, туризма и инвестиций.Во вторник Рианна приняла участие в инаугурации первого президента Республики Барбадос. Она сидела неподалеку от принца Чарльза вместе с другими приглашенными на церемонию лицами."Мы представляем вам национального героя Барбадоса - посла Робин Рианну Фенти", - сказала во время церемонии премьер-министр Миа Моттли, продолжив свою речь цитатой из одной из песен Рианны: "Продолжай сиять как бриллиант и прославляй свой народ своими словами и действиями".В конце сентября парламент Барбадоса единогласно поддержал поправки в конституцию, позволяющие отказаться от монархической формы правления и превратить страну в республику, а спустя почти месяц проголосовал за назначение генерал-губернатора острова Сандры Мейсон первым президентом. 29 ноября она принесла присягу и возглавила государство.Церемония установления республики и инаугурации президента проходит в день празднования 55-й годовщины независимости Барбадоса, которую страна получила еще 30 ноября 1966 года. Однако до сих пор главой государства являлась британская королева.
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в мире, барбадос, рианна (робин фенти), новости культуры
09:24 30.11.2021 (обновлено: 10:25 30.11.2021)
 
Рианна стала национальным героем Барбадоса

Певица Рианна стала национальным героем Республики Барбадос

© REUTERS / Toby Melville/PoolПевица Рианна на церемонии инаугурации президента Барбадоса
Певица Рианна на церемонии инаугурации президента Барбадоса - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / Toby Melville/Pool
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя - РИА Новости. Известная певица Рианна стала национальным героем Республики Барбадос, завершившей во вторник выход из-под британской короны.
Робин Фенти, более известная как Рианна, родилась на Барбадосе и в юном возрасте переехала в США, чтобы начать карьеру певицы. В сентябре 2018 года она была назначена чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса за вклад в популяризацию островного государства за рубежом. В сферу ее ответственности вошли вопросы образования, туризма и инвестиций.
Во вторник Рианна приняла участие в инаугурации первого президента Республики Барбадос. Она сидела неподалеку от принца Чарльза вместе с другими приглашенными на церемонию лицами.
"Мы представляем вам национального героя Барбадоса - посла Робин Рианну Фенти", - сказала во время церемонии премьер-министр Миа Моттли, продолжив свою речь цитатой из одной из песен Рианны: "Продолжай сиять как бриллиант и прославляй свой народ своими словами и действиями".
В конце сентября парламент Барбадоса единогласно поддержал поправки в конституцию, позволяющие отказаться от монархической формы правления и превратить страну в республику, а спустя почти месяц проголосовал за назначение генерал-губернатора острова Сандры Мейсон первым президентом. 29 ноября она принесла присягу и возглавила государство.
Церемония установления республики и инаугурации президента проходит в день празднования 55-й годовщины независимости Барбадоса, которую страна получила еще 30 ноября 1966 года. Однако до сих пор главой государства являлась британская королева.
Избранный президент Республики Барбадос генерал-губернатор Сандра Мейсон во время церемонии инаугурации - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
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ШоубизВ миреБарбадосРианна (Робин Фенти)Новости культуры
 
 
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