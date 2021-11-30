09:29 30.11.2021 (обновлено: 10:25 30.11.2021)
Самая молодая в мире летчица добралась до Хабаровска
Летящая на "Акуле" вокруг света Зара Резерфорд добралась до Хабаровска
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСамая молодая девушка-летчик, 19-летняя американка Зара Резерфорд, совершающая кругосветное путешествие из Бельгии на самолете Shark UL ("Акула"), села в Магадане
© РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя — РИА Новости. Самая молодая летчица, 19-летняя Зара Резерфорд в рамках кругосветного путешествия добралась до Хабаровска, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Дегтярев.
С 9 ноября из-за циклонов она застряла в Аяне.
"На севере Хабаровского края долго держалась штормовая погода с порывами ветра 25-27 метров в секунду. Легкий двухместный низкоплан пришлось фиксировать на аэродроме веревками, закрепленными на швартовочных кольцах", —написал Дегтярев.
Сотрудники аэродромной службы ФКП "Аэропорты Дальнего Востока" помогли отогреть двигатель и совершить прогон по земле, после чего Зара смогла долететь до Хабаровска, отметил губернатор.
Резерфорд отправилась в кругосветное путешествие на маленьком самолете Shark UL ("Акула") 18 августа. К середине ноября она планировала вернуться в Бельгию, но попала в непогоду на Аляске, где потеряла несколько недель в ожидании разрешения на вылет. Она уже пересекла Атлантику, Канаду, восточное побережье США и Карибские острова, после чего повернула обратно на север, пролетев через Панаму, Коста-Рику и Мексику.
Девушка пролетит через пять континентов и 52 страны. Она намерена побить мировой рекорд и стать самой молодой женщиной в истории, которая в одиночку облетит весь мир.