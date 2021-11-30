https://ria.ru/20211130/rezerford-1761388550.html

Самая молодая в мире летчица добралась до Хабаровска

Самая молодая в мире летчица добралась до Хабаровска - РИА Новости, 30.11.2021

Самая молодая в мире летчица добралась до Хабаровска

Самая молодая летчица, 19-летняя Зара Резерфорд в рамках кругосветного путешествия добралась до Хабаровска, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T09:29

2021-11-30T09:29

2021-11-30T10:25

хабаровский край

хабаровск

бельгия

михаил дегтярев

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ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя — РИА Новости. Самая молодая летчица, 19-летняя Зара Резерфорд в рамках кругосветного путешествия добралась до Хабаровска, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Дегтярев. С 9 ноября из-за циклонов она застряла в Аяне."На севере Хабаровского края долго держалась штормовая погода с порывами ветра 25-27 метров в секунду. Легкий двухместный низкоплан пришлось фиксировать на аэродроме веревками, закрепленными на швартовочных кольцах", —написал Дегтярев.Сотрудники аэродромной службы ФКП "Аэропорты Дальнего Востока" помогли отогреть двигатель и совершить прогон по земле, после чего Зара смогла долететь до Хабаровска, отметил губернатор.Резерфорд отправилась в кругосветное путешествие на маленьком самолете Shark UL ("Акула") 18 августа. К середине ноября она планировала вернуться в Бельгию, но попала в непогоду на Аляске, где потеряла несколько недель в ожидании разрешения на вылет. Она уже пересекла Атлантику, Канаду, восточное побережье США и Карибские острова, после чего повернула обратно на север, пролетев через Панаму, Коста-Рику и Мексику. Девушка пролетит через пять континентов и 52 страны. Она намерена побить мировой рекорд и стать самой молодой женщиной в истории, которая в одиночку облетит весь мир.

https://ria.ru/20211103/krugosvetka-1757334244.html

хабаровский край

хабаровск

бельгия

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хабаровский край, хабаровск, бельгия, михаил дегтярев