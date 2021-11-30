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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211130/reyting-1761553812.html
Москва стала первой в Европе в рейтинге инноваций по борьбе с COVID-19
Москва стала первой в Европе в рейтинге инноваций по борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 30.11.2021
Москва стала первой в Европе в рейтинге инноваций по борьбе с COVID-19
Москва стала первой в Европе и третьей в мире в рейтинге инноваций, помогающих в борьбе с COVID-19, сообщается на официальном портале мэра города Сергея... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T22:35
2021-11-30T23:57
распространение коронавируса
технологии
бостон
сан-франциско
москва
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Москва стала первой в Европе и третьей в мире в рейтинге инноваций, помогающих в борьбе с COVID-19, сообщается на официальном портале мэра города Сергея Собянина."Среди мировых мегаполисов российская столица занимает третью строчку: после Сан-Франциско и Нью-Йорка. Пятерку замыкают Бостон и Лондон. Рейтинг составило международное исследовательское агентство StartupBlink", — говорится в сообщении. Отмечается, что Москва опередила Лондон и Барселону.Добиться высоких показателей городу помогло около 50 передовых решений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Среди них алгоритмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта, эта методика уже помогла рентгенологам проанализировать более трех миллионов исследований."Еще одно инновационное решение — облачная платформа, которая объединяет пациентов, врачей, медицинские организации, страховые компании, фармакологические производства и сайты. Способствовали высоким результатам и технологии, которые помогают адаптировать жизнь горожан во время пандемии. Это проекты в сфере умного туризма, электронной коммерции и логистики, а также дистанционной работы и онлайн-образования", — сообщается на сайте.Эксперты агентства StartupBlink оценивали принятые в Москве меры с точки зрения эпидемиологических показателей и влияния на экономику. Рейтинг составляли на базе глобальной карты инновационных решений по COVID-19, созданной в марте 2020 года. В течение года на нее нанесли более тысячи решений. Список оценивает около ста ведущих городов и 40 стран мира.
https://ria.ru/20211130/protsenko-1761552176.html
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технологии, бостон, сан-франциско, москва, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
22:35 30.11.2021 (обновлено: 23:57 30.11.2021)
 
Москва стала первой в Европе в рейтинге инноваций по борьбе с COVID-19

Москва стала первой среди европейских городов в рейтинге инноваций по борьбе с COVID-19

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМеждународный деловой центр "Москва-сити"
Международный деловой центр Москва-сити - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Москва стала первой в Европе и третьей в мире в рейтинге инноваций, помогающих в борьбе с COVID-19, сообщается на официальном портале мэра города Сергея Собянина.
"Среди мировых мегаполисов российская столица занимает третью строчку: после Сан-Франциско и Нью-Йорка. Пятерку замыкают Бостон и Лондон. Рейтинг составило международное исследовательское агентство StartupBlink", — говорится в сообщении. Отмечается, что Москва опередила Лондон и Барселону.
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Добиться высоких показателей городу помогло около 50 передовых решений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Среди них алгоритмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта, эта методика уже помогла рентгенологам проанализировать более трех миллионов исследований.
"Еще одно инновационное решение — облачная платформа, которая объединяет пациентов, врачей, медицинские организации, страховые компании, фармакологические производства и сайты. Способствовали высоким результатам и технологии, которые помогают адаптировать жизнь горожан во время пандемии. Это проекты в сфере умного туризма, электронной коммерции и логистики, а также дистанционной работы и онлайн-образования", — сообщается на сайте.
Эксперты агентства StartupBlink оценивали принятые в Москве меры с точки зрения эпидемиологических показателей и влияния на экономику. Рейтинг составляли на базе глобальной карты инновационных решений по COVID-19, созданной в марте 2020 года. В течение года на нее нанесли более тысячи решений. Список оценивает около ста ведущих городов и 40 стран мира.
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Распространение коронавирусаТехнологииБостонСан-ФранцискоМоскваКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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