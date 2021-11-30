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В Белоруссии отменили еще один вывозной рейс в Ирак для беженцев

В Белоруссии отменили еще один вывозной рейс в Ирак для беженцев - РИА Новости, 30.11.2021

В Белоруссии отменили еще один вывозной рейс в Ирак для беженцев

Вывозной рейс с мигрантами авиакомпании Iraqi Airways из Минска в Эрбиль, который должен был состояться во вторник, отменён, сообщает минский аэропорт. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T09:03

2021-11-30T09:03

2021-11-30T09:12

в мире

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белоруссия

ирак

iraqi airways

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

минск

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МИНСК, 30 ноя - РИА Новости. Вывозной рейс с мигрантами авиакомпании Iraqi Airways из Минска в Эрбиль, который должен был состояться во вторник, отменён, сообщает минский аэропорт."Сегодняшний вывозной рейс авиакомпании Iraqi Airways из Минска в Эрбиль отменён", - говорится в сообщении аэропорта в его официальном Telegram-канале.На прошлой неделе состоялось четыре вывозных рейса Iraqi Airways, которые доставили домой иракских граждан, ранее безуспешно пытавшихся попасть с территории Белоруссии в страны ЕС. Всего в ноябре выполнено пять рейсов. Общее число иракских мигрантов, которые вернулись на родину из Белоруссии вывозными рейсами, составило на воскресенье около 1900 человек. Кроме того, сообщалось, что еще два вывозных рейса в Эрбиль запланированы на начало текущей недели, в том числе один из них – в понедельник.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.

https://ria.ru/20211129/belorussiya-1760960534.html

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в мире, эрбиль, белоруссия, ирак, iraqi airways, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, минск