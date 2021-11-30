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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211130/rekomendatsii-1761516513.html
Попова дала рекомендации для прибывающих из стран, где выявили "омикрон"
Попова дала рекомендации для прибывающих из стран, где выявили "омикрон" - РИА Новости, 30.11.2021
Попова дала рекомендации для прибывающих из стран, где выявили "омикрон"
Прибывающим из стран, где выявлен новый штамм коронавируса "омикрон", но с которыми не было возобновлено авиасообщение, нужно будет уйти на 14-дневный карантин, РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T18:10
2021-11-30T19:53
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Прибывающим из стран, где выявлен новый штамм коронавируса "омикрон", но с которыми не было возобновлено авиасообщение, нужно будет уйти на 14-дневный карантин, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Большинство... стран, с которыми мы не возобновили регулярное сообщение, и имеющие высокие риски инфицирования там человека новым коронавирусом, и граждане находились там по личным нуждам, вопреки нашим призывам пока не посещать высокорисковые регионы мира - мы вынуждены требовать соблюдения 14-дневного карантина по возвращении", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.По ее словам, речь идет о нескольких сотнях россиян.
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"Мы вынуждены требовать 14-дневный карантин" – Попова о вернувшихся из-за границы
"Особенно тщательному анализу... и первоочередному подвергли образцы, которые поступили в базу данных за последний месяц, и в первую очередь от лиц, которые выезжали за рубеж. Еще раз хочу сказать, что на сегодняшний день подтвержденных случаев обнаружения в России этого штамма нет, мы усилили контроль и постоянно мониторим ситуацию в мире ", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
18:10 30.11.2021 (обновлено: 19:53 30.11.2021)
 
Попова дала рекомендации для прибывающих из стран, где выявили "омикрон"

Глава Роспортребнадзора дала рекомендации для прибывающих из стран, где выявили "омикрон"

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Прибывающим из стран, где выявлен новый штамм коронавируса "омикрон", но с которыми не было возобновлено авиасообщение, нужно будет уйти на 14-дневный карантин, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Большинство... стран, с которыми мы не возобновили регулярное сообщение, и имеющие высокие риски инфицирования там человека новым коронавирусом, и граждане находились там по личным нуждам, вопреки нашим призывам пока не посещать высокорисковые регионы мира - мы вынуждены требовать соблюдения 14-дневного карантина по возвращении", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
По ее словам, речь идет о нескольких сотнях россиян.
Попова о сокращении срока действия ПЦР-теста - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 18:08Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна ПоповаРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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