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Попова дала рекомендации для прибывающих из стран, где выявили "омикрон"

Попова дала рекомендации для прибывающих из стран, где выявили "омикрон" - РИА Новости, 30.11.2021

Попова дала рекомендации для прибывающих из стран, где выявили "омикрон"

Прибывающим из стран, где выявлен новый штамм коронавируса "омикрон", но с которыми не было возобновлено авиасообщение, нужно будет уйти на 14-дневный карантин, РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T18:10

2021-11-30T18:10

2021-11-30T19:53

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

россия

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коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Прибывающим из стран, где выявлен новый штамм коронавируса "омикрон", но с которыми не было возобновлено авиасообщение, нужно будет уйти на 14-дневный карантин, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Большинство... стран, с которыми мы не возобновили регулярное сообщение, и имеющие высокие риски инфицирования там человека новым коронавирусом, и граждане находились там по личным нуждам, вопреки нашим призывам пока не посещать высокорисковые регионы мира - мы вынуждены требовать соблюдения 14-дневного карантина по возвращении", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.По ее словам, речь идет о нескольких сотнях россиян.

https://ria.ru/20211130/ptsr-test-1761515660.html

россия

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"Мы вынуждены требовать 14-дневный карантин" – Попова о вернувшихся из-за границы "Особенно тщательному анализу... и первоочередному подвергли образцы, которые поступили в базу данных за последний месяц, и в первую очередь от лиц, которые выезжали за рубеж. Еще раз хочу сказать, что на сегодняшний день подтвержденных случаев обнаружения в России этого штамма нет, мы усилили контроль и постоянно мониторим ситуацию в мире ", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. 2021-11-30T18:10 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса