Робот "Маркер" научился форсировать реки
Перспективная роботизированная платформа "Маркер" научилась форсировать реки
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Перспективная роботизированная платформа "Маркер" в ходе испытаний подтвердила способность форсировать реки, перейдя вброд водоем глубиной более 0,8 метра, сообщил РИА Новости исполнительный директор предприятия-разработчика данного робота - НПО "Андроидная техника" кандидат технических наук Евгений Дудоров.
"В рамках проходящих в Челябинской области приемо-сдаточных испытаний платформы "Маркер", робот подтвердил заявленные характеристики по преодолению препятствий, в том числе преодолел брод глубиной более 0,8 метра", - сказал он.
Робот "Маркер" разработан компанией "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований. Робототехнический комплекс массой около 3 тонн может оснащаться различным вооружением.
Ранее было проведено тестирование робототехнической платформы "Маркер" на космодроме Восточный в качестве робота-охранника. Как отмечал глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, данные комплексы могут применяться в составе охранных структур как устройства, обеспечивающие безопасность космодромов, предприятий и других объектов государственной важности.
15 ноября, 01:06Российский робот "Маркер" получил новую функцию "курьера"
Разработка обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, отработка данных в которой осуществляется нейросетевыми алгоритмами.
За три года были созданы ключевые технологии, а также две гусеничные и три колесные автономные платформы, оснащенные унифицированным модулем полезной нагрузки и модулем кассетного запуска беспилотных летающих аппаратов.