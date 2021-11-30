https://ria.ru/20211130/reki-1761374394.html

Робот "Маркер" научился форсировать реки

Робот "Маркер" научился форсировать реки - РИА Новости, 30.11.2021

Робот "Маркер" научился форсировать реки

Перспективная роботизированная платформа "Маркер" в ходе испытаний подтвердила способность форсировать реки, перейдя вброд водоем глубиной более 0,8 метра,... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T03:17

2021-11-30T03:17

2021-11-30T03:17

новое оружие россии

технологии

дмитрий рогозин

роскосмос

фонд перспективных исследований

нпо "андроидная техника"

россия

евгений дудоров

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Перспективная роботизированная платформа "Маркер" в ходе испытаний подтвердила способность форсировать реки, перейдя вброд водоем глубиной более 0,8 метра, сообщил РИА Новости исполнительный директор предприятия-разработчика данного робота - НПО "Андроидная техника" кандидат технических наук Евгений Дудоров."В рамках проходящих в Челябинской области приемо-сдаточных испытаний платформы "Маркер", робот подтвердил заявленные характеристики по преодолению препятствий, в том числе преодолел брод глубиной более 0,8 метра", - сказал он.Робот "Маркер" разработан компанией "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований. Робототехнический комплекс массой около 3 тонн может оснащаться различным вооружением.Ранее было проведено тестирование робототехнической платформы "Маркер" на космодроме Восточный в качестве робота-охранника. Как отмечал глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, данные комплексы могут применяться в составе охранных структур как устройства, обеспечивающие безопасность космодромов, предприятий и других объектов государственной важности.Разработка обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, отработка данных в которой осуществляется нейросетевыми алгоритмами.За три года были созданы ключевые технологии, а также две гусеничные и три колесные автономные платформы, оснащенные унифицированным модулем полезной нагрузки и модулем кассетного запуска беспилотных летающих аппаратов.

https://ria.ru/20211115/marker-1759041273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, дмитрий рогозин, роскосмос, фонд перспективных исследований, нпо "андроидная техника", россия, евгений дудоров