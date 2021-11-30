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Новое оружие России
https://ria.ru/20211130/reki-1761374394.html
Робот "Маркер" научился форсировать реки
Робот "Маркер" научился форсировать реки - РИА Новости, 30.11.2021
Робот "Маркер" научился форсировать реки
Перспективная роботизированная платформа "Маркер" в ходе испытаний подтвердила способность форсировать реки, перейдя вброд водоем глубиной более 0,8 метра,... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T03:17
2021-11-30T03:17
новое оружие россии
технологии
дмитрий рогозин
роскосмос
фонд перспективных исследований
нпо "андроидная техника"
россия
евгений дудоров
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Перспективная роботизированная платформа "Маркер" в ходе испытаний подтвердила способность форсировать реки, перейдя вброд водоем глубиной более 0,8 метра, сообщил РИА Новости исполнительный директор предприятия-разработчика данного робота - НПО "Андроидная техника" кандидат технических наук Евгений Дудоров."В рамках проходящих в Челябинской области приемо-сдаточных испытаний платформы "Маркер", робот подтвердил заявленные характеристики по преодолению препятствий, в том числе преодолел брод глубиной более 0,8 метра", - сказал он.Робот "Маркер" разработан компанией "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований. Робототехнический комплекс массой около 3 тонн может оснащаться различным вооружением.Ранее было проведено тестирование робототехнической платформы "Маркер" на космодроме Восточный в качестве робота-охранника. Как отмечал глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, данные комплексы могут применяться в составе охранных структур как устройства, обеспечивающие безопасность космодромов, предприятий и других объектов государственной важности.Разработка обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, отработка данных в которой осуществляется нейросетевыми алгоритмами.За три года были созданы ключевые технологии, а также две гусеничные и три колесные автономные платформы, оснащенные унифицированным модулем полезной нагрузки и модулем кассетного запуска беспилотных летающих аппаратов.
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технологии, дмитрий рогозин, роскосмос, фонд перспективных исследований, нпо "андроидная техника", россия, евгений дудоров
03:17 30.11.2021
 
Робот "Маркер" научился форсировать реки

Перспективная роботизированная платформа "Маркер" научилась форсировать реки

© Фото : @Rogozin/TwitterРобот "Маркер"
Робот Маркер - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Фото : @Rogozin/Twitter
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Перспективная роботизированная платформа "Маркер" в ходе испытаний подтвердила способность форсировать реки, перейдя вброд водоем глубиной более 0,8 метра, сообщил РИА Новости исполнительный директор предприятия-разработчика данного робота - НПО "Андроидная техника" кандидат технических наук Евгений Дудоров.
"В рамках проходящих в Челябинской области приемо-сдаточных испытаний платформы "Маркер", робот подтвердил заявленные характеристики по преодолению препятствий, в том числе преодолел брод глубиной более 0,8 метра", - сказал он.
Робот "Маркер" разработан компанией "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований. Робототехнический комплекс массой около 3 тонн может оснащаться различным вооружением.
Ранее было проведено тестирование робототехнической платформы "Маркер" на космодроме Восточный в качестве робота-охранника. Как отмечал глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, данные комплексы могут применяться в составе охранных структур как устройства, обеспечивающие безопасность космодромов, предприятий и других объектов государственной важности.
Робот Маркер - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 01:06
Российский робот "Маркер" получил новую функцию "курьера"
Разработка обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, отработка данных в которой осуществляется нейросетевыми алгоритмами.
За три года были созданы ключевые технологии, а также две гусеничные и три колесные автономные платформы, оснащенные унифицированным модулем полезной нагрузки и модулем кассетного запуска беспилотных летающих аппаратов.
Мобильная робототехническая платформа Маркер - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 04:04Наука
Разработчик рассказал о достоинствах российского робота "Маркер"
 
Новое оружие РоссииТехнологииДмитрий РогозинРоскосмосФонд перспективных исследованийНПО "Андроидная техника"РоссияЕвгений Дудоров
 
 
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