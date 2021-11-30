https://ria.ru/20211130/rasstroystva-1761442396.html
Эксперт назвал самые частые психические расстройства в России
Эксперт назвал самые частые психические расстройства в России - РИА Новости, 30.11.2021
Эксперт назвал самые частые психические расстройства в России
Самые частые психические расстройства в РФ, как и во всем мире, - это депрессия, тревога и нарушения сна, сообщил профессор кафедры психиатрии и наркологии 1-го РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T13:43
2021-11-30T13:43
2021-11-30T13:43
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Самые частые психические расстройства в РФ, как и во всем мире, - это депрессия, тревога и нарушения сна, сообщил профессор кафедры психиатрии и наркологии 1-го Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Юрий Сиволап.Он отметил, что депрессия развивается в два раза чаще у женщин, чем мужчин, потому что женщины более чувствительны к колебаниям гормональных профилей."Депрессия - это не просто плохое настроение, это серьезная болезнь. Если депрессию не лечить, то повышается, в числе прочего, риск развития болезни Альцгеймера", - объяснил эксперт.
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общество, здоровье - общество, здоровье, психология, депрессия, россия
Эксперт назвал самые частые психические расстройства в России
Профессор Сиволап: самые частые психические расстройства в России — депрессия и тревога