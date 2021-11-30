https://ria.ru/20211130/rasstroystva-1761442396.html

Эксперт назвал самые частые психические расстройства в России

Эксперт назвал самые частые психические расстройства в России - РИА Новости, 30.11.2021

Эксперт назвал самые частые психические расстройства в России

Самые частые психические расстройства в РФ, как и во всем мире, - это депрессия, тревога и нарушения сна, сообщил профессор кафедры психиатрии и наркологии 1-го РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T13:43

2021-11-30T13:43

2021-11-30T13:43

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Самые частые психические расстройства в РФ, как и во всем мире, - это депрессия, тревога и нарушения сна, сообщил профессор кафедры психиатрии и наркологии 1-го Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Юрий Сиволап.Он отметил, что депрессия развивается в два раза чаще у женщин, чем мужчин, потому что женщины более чувствительны к колебаниям гормональных профилей."Депрессия - это не просто плохое настроение, это серьезная болезнь. Если депрессию не лечить, то повышается, в числе прочего, риск развития болезни Альцгеймера", - объяснил эксперт.

https://ria.ru/20211122/golovnayabol-1760157273.html

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2021

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