https://ria.ru/20211130/rashkin-1761432985.html

Депутату Рашкину делают плановую операцию на глаза, сообщил источник

Депутату Рашкину делают плановую операцию на глаза, сообщил источник - РИА Новости, 30.11.2021

Депутату Рашкину делают плановую операцию на глаза, сообщил источник

Депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину делают операцию на глаза, сообщил РИА Новости источник в московском горкоме КПРФ. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T13:03

2021-11-30T13:03

2021-11-30T13:03

общество

валерий рашкин

николай коломейцев

госдума рф

кпрф

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину делают операцию на глаза, сообщил РИА Новости источник в московском горкоме КПРФ."Валерию Рашкину делают вторую плановую операцию на глаза, вероятно, в течение недели он вернется к работе. После первой операции он где-то неделю с лишним в больнице был", - сказал собеседник агентства. Во вторник депутат Госдумы Николай Коломейцев сообщил РИА Новости, что Рашкин в больнице на операции.Ранее депутаты Госдумы на пленарном заседании в четверг дали согласие на представление генпрокурора РФ Игоря Краснова о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте.

https://ria.ru/20211130/rashkin-1761425689.html

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2021

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общество, валерий рашкин, николай коломейцев, госдума рф, кпрф, россия