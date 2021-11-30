https://ria.ru/20211130/rashkin-1761432985.html
Депутату Рашкину делают плановую операцию на глаза, сообщил источник
Депутату Рашкину делают плановую операцию на глаза, сообщил источник - РИА Новости, 30.11.2021
Депутату Рашкину делают плановую операцию на глаза, сообщил источник
Депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину делают операцию на глаза, сообщил РИА Новости источник в московском горкоме КПРФ. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T13:03
2021-11-30T13:03
2021-11-30T13:03
общество
валерий рашкин
николай коломейцев
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россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину делают операцию на глаза, сообщил РИА Новости источник в московском горкоме КПРФ."Валерию Рашкину делают вторую плановую операцию на глаза, вероятно, в течение недели он вернется к работе. После первой операции он где-то неделю с лишним в больнице был", - сказал собеседник агентства. Во вторник депутат Госдумы Николай Коломейцев сообщил РИА Новости, что Рашкин в больнице на операции.Ранее депутаты Госдумы на пленарном заседании в четверг дали согласие на представление генпрокурора РФ Игоря Краснова о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте.
https://ria.ru/20211130/rashkin-1761425689.html
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общество, валерий рашкин, николай коломейцев, госдума рф, кпрф, россия
Депутату Рашкину делают плановую операцию на глаза, сообщил источник
Источник сообщил, что депутату от КПРФ Рашкину делают плановую операцию на глаза