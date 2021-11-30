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Депутату Рашкину делают плановую операцию на глаза, сообщил источник
Депутату Рашкину делают плановую операцию на глаза, сообщил источник - РИА Новости, 30.11.2021
Депутату Рашкину делают плановую операцию на глаза, сообщил источник
Депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину делают операцию на глаза, сообщил РИА Новости источник в московском горкоме КПРФ. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T13:03
2021-11-30T13:03
общество
валерий рашкин
николай коломейцев
госдума рф
кпрф
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину делают операцию на глаза, сообщил РИА Новости источник в московском горкоме КПРФ."Валерию Рашкину делают вторую плановую операцию на глаза, вероятно, в течение недели он вернется к работе. После первой операции он где-то неделю с лишним в больнице был", - сказал собеседник агентства. Во вторник депутат Госдумы Николай Коломейцев сообщил РИА Новости, что Рашкин в больнице на операции.Ранее депутаты Госдумы на пленарном заседании в четверг дали согласие на представление генпрокурора РФ Игоря Краснова о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте.
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общество, валерий рашкин, николай коломейцев, госдума рф, кпрф, россия
13:03 30.11.2021
 
Депутату Рашкину делают плановую операцию на глаза, сообщил источник

Источник сообщил, что депутату от КПРФ Рашкину делают плановую операцию на глаза

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину делают операцию на глаза, сообщил РИА Новости источник в московском горкоме КПРФ.
"Валерию Рашкину делают вторую плановую операцию на глаза, вероятно, в течение недели он вернется к работе. После первой операции он где-то неделю с лишним в больнице был", - сказал собеседник агентства. Во вторник депутат Госдумы Николай Коломейцев сообщил РИА Новости, что Рашкин в больнице на операции.
Ранее депутаты Госдумы на пленарном заседании в четверг дали согласие на представление генпрокурора РФ Игоря Краснова о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте.
Первый заместитель председателя комитета ГД по делам национальностей Валерий Рашкин на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 12:27
Депутат Валерий Рашкин попал в больницу
 
ОбществоВалерий РашкинНиколай КоломейцевГосдума РФКПРФРоссия
 
 
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