Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211130/qr-kod-1761452226.html
Воронежские депутаты поддержали законопроект о QR-кодах
Воронежские депутаты поддержали законопроект о QR-кодах - РИА Новости, 30.11.2021
Воронежские депутаты поддержали законопроект о QR-кодах
Депутаты Воронежской областной думы на заседании во вторник большинством голосов поддержали изменения в федеральный закон о санитарно-эпидемическом... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:19
2021-11-30T14:19
распространение коронавируса
общество
воронежская область
воронежская областная дума
госдума рф
совет федерации рф
здоровье - общество
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757023752_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d34a8e4ce2da88d4b8ca2893c872593f.jpg
ВОРОНЕЖ, 30 ноя - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы на заседании во вторник большинством голосов поддержали изменения в федеральный закон о санитарно-эпидемическом благополучии, которые вводят использование QR-кодов в общественных местах, говорится в сообщении регионального заксобрания."Законопроект обсуждался с лидерами всех парламентских фракций и председателями комитетов", - прокомментировал решение депутатов регионального парламента председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.По его словам, он несколько раз встречался по этому вопросу с гражданами, а перед голосованием призвал парламентариев внимательно изучить федеральный законопроект, получить обратную связь от избирателей в округах, от экспертов, медиков и дать "взвешенный и объективный отзыв на данную инициативу".Отзывы на данный законопроект в нижнюю палату парламента направили губернатор Воронежской области и общественная палата региона.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Законопроекты направили в рассылку для сбора отзывов и предложений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации.
https://ria.ru/20211129/kod-1761287787.html
воронежская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757023752_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f2420013a138545c12fb10cd3df0284.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, воронежская область, воронежская областная дума, госдума рф, совет федерации рф, здоровье - общество, коронавирусы, владимир нетесов, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:19 30.11.2021
 
Воронежские депутаты поддержали законопроект о QR-кодах

Воронежские депутаты поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки
Посетитель предъявляет QR-код для проверки - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 30 ноя - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы на заседании во вторник большинством голосов поддержали изменения в федеральный закон о санитарно-эпидемическом благополучии, которые вводят использование QR-кодов в общественных местах, говорится в сообщении регионального заксобрания.
"Законопроект обсуждался с лидерами всех парламентских фракций и председателями комитетов", - прокомментировал решение депутатов регионального парламента председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
13 ноября, 12:00Инфографика
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
Инфографика
Посмотреть
По его словам, он несколько раз встречался по этому вопросу с гражданами, а перед голосованием призвал парламентариев внимательно изучить федеральный законопроект, получить обратную связь от избирателей в округах, от экспертов, медиков и дать "взвешенный и объективный отзыв на данную инициативу".
Отзывы на данный законопроект в нижнюю палату парламента направили губернатор Воронежской области и общественная палата региона.
Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Законопроекты направили в рассылку для сбора отзывов и предложений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации.
Демонстрация проверки QR-кода в ресторане Bla Bla Bar в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 15:27Распространение коронавируса
В Госдуме предложили новое название для QR-кода
 
Распространение коронавирусаОбществоВоронежская областьВоронежская областная ДумаГосдума РФСовет Федерации РФЗдоровье - ОбществоКоронавирусыВладимир НетесовРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:33В Саудовской Аравии выявили случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
11:31Лавров назвал Украину потерянным случаем с точки зрения выполнения Минска-2
11:30Медведев: пандемия COVID-19 вскрыла неустойчивость принципов глобализации
11:30ФСБ показала кадры с изъятым у подпольных торговцев вооружением
11:30В Госдуме предложили Лукашенко приехать в Крым на годовщину референдума
11:29Лавров выступил против санкций к Украине за невыполнение Минских соглашений
11:27Минцифры зарегистрировало товарный знак "Госуслуги"
11:20Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане
11:19Россия готова прилагать усилия для урегулирования на Украине, заявил Лавров
11:18Россия будет жестко реагировать на недружественные шаги НАТО, заявил Лавров
11:15Медведев призвал не допускать политизации в вопросах борьбы с COVID-19
11:14Лавров заявил о желании НАТО превратить Украину в "Антироссию"
11:14Медведев призвал решить вопрос о взаимном признании странами вакцин
11:14В России зажгли первую новогоднюю елку
11:13"АвтоВАЗ" вновь поднял цены на Lada
11:08Совфед одобрил закон о платных услугах на автовокзалах
11:08Минфин дополнительно выделит Ингушетии 1,25 миллиарда рублей
11:08Лавров заявил о деградации международной ситуации по вине Запада
11:08Рябков призвал к прямому и откровенному диалогу с руководством США
11:05Глава офиса Зеленского ответил на обвинения в том, что он русский шпион
Лента новостейМолния
В Саудовской Аравии выявили случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаЛавров назвал Украину потерянным случаем с точки зрения выполнения Минска-2Медведев: пандемия COVID-19 вскрыла неустойчивость принципов глобализацииФСБ показала кадры с изъятым у подпольных торговцев вооружениемВ Госдуме предложили Лукашенко приехать в Крым на годовщину референдумаЛавров выступил против санкций к Украине за невыполнение Минских соглашенийМинцифры зарегистрировало товарный знак "Госуслуги"Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в ТатарстанеРоссия готова прилагать усилия для урегулирования на Украине, заявил ЛавровРоссия будет жестко реагировать на недружественные шаги НАТО, заявил ЛавровМедведев призвал не допускать политизации в вопросах борьбы с COVID-19Лавров заявил о желании НАТО превратить Украину в "Антироссию"Медведев призвал решить вопрос о взаимном признании странами вакцинВ России зажгли первую новогоднюю елку"АвтоВАЗ" вновь поднял цены на LadaСовфед одобрил закон о платных услугах на автовокзалахМинфин дополнительно выделит Ингушетии 1,25 миллиарда рублейЛавров заявил о деградации международной ситуации по вине ЗападаРябков призвал к прямому и откровенному диалогу с руководством СШАГлава офиса Зеленского ответил на обвинения в том, что он русский шпион