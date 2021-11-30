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Воронежские депутаты поддержали законопроект о QR-кодах
Воронежские депутаты поддержали законопроект о QR-кодах - РИА Новости, 30.11.2021
Воронежские депутаты поддержали законопроект о QR-кодах
Депутаты Воронежской областной думы на заседании во вторник большинством голосов поддержали изменения в федеральный закон о санитарно-эпидемическом... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:19
2021-11-30T14:19
2021-11-30T14:19
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ВОРОНЕЖ, 30 ноя - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы на заседании во вторник большинством голосов поддержали изменения в федеральный закон о санитарно-эпидемическом благополучии, которые вводят использование QR-кодов в общественных местах, говорится в сообщении регионального заксобрания."Законопроект обсуждался с лидерами всех парламентских фракций и председателями комитетов", - прокомментировал решение депутатов регионального парламента председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.По его словам, он несколько раз встречался по этому вопросу с гражданами, а перед голосованием призвал парламентариев внимательно изучить федеральный законопроект, получить обратную связь от избирателей в округах, от экспертов, медиков и дать "взвешенный и объективный отзыв на данную инициативу".Отзывы на данный законопроект в нижнюю палату парламента направили губернатор Воронежской области и общественная палата региона.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Законопроекты направили в рассылку для сбора отзывов и предложений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации.
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Воронежские депутаты поддержали законопроект о QR-кодах
Воронежские депутаты поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах