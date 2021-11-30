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Комитет Совфеда поддержал концепцию законопроекта о QR-кодах

Комитет Совфеда поддержал концепцию законопроекта о QR-кодах - РИА Новости, 30.11.2021

Комитет Совфеда поддержал концепцию законопроекта о QR-кодах

Комитет Совета Федерации по образованию и науке одобрил правительственную концепцию законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T13:40

2021-11-30T13:40

2021-11-30T14:21

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по образованию и науке одобрил правительственную концепцию законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах.По словам члена комитета Петра Тултаева, он "носит срочный характер". "Его реализация направлена на сбережение здоровья граждан", — сказал парламентарий, предложив коллегам поддержать документ.В свою очередь, председатель комитета Лилия Гумерова назвала тему очень сложной и чувствительной, однако ситуация с COVID-19 требует, по ее мнению, оперативных решений. "Возможно, мы где-то даже запаздываем с законодательными инициативами", — предположила она, призвав тщательно разъяснять гражданам положения возможного нововведения.Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый предусматривает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, рестораны и кафе, а также непродовольственные магазины с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второму, QR-коды потребуются для покупки билетов на поезда и самолеты. При этом до 1 февраля будет действовать переходный период — можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест.Прежде чем начнется обсуждение в нижней палате, отзывы на законопроекты должны представить регионы. После этого к рассмотрению приступит думский комитет по здравоохранению и начнется подготовка к первому чтению.

https://ria.ru/20211126/media-1760914969.html

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