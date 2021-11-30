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Депутаты КБР поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах
Депутаты КБР поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах - РИА Новости, 30.11.2021
Депутаты КБР поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах
Депутаты парламента Кабардино-Балкарии во вторник поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, которые вводят... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T13:39
2021-11-30T13:39
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НАЛЬЧИК, 30 ноя – РИА Новости. Депутаты парламента Кабардино-Балкарии во вторник поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, которые вводят использование QR-кодов в общественных местах, передает корреспондент РИА Новости.Депутаты поддержали законодательную инициативу правительства России по внесению в Госдуму проекта федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.За поддержку законопроекта проголосовали 43 депутата, против- 11, ещё один воздержался.Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Законопроекты направили в рассылку для сбора отзывов и предложений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации.
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общество, госдума рф, совет федерации рф, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
13:39 30.11.2021
 
Депутаты КБР поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах

Депутаты Кабардино-Балкарии поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Посетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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НАЛЬЧИК, 30 ноя – РИА Новости. Депутаты парламента Кабардино-Балкарии во вторник поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, которые вводят использование QR-кодов в общественных местах, передает корреспондент РИА Новости.
Депутаты поддержали законодательную инициативу правительства России по внесению в Госдуму проекта федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
Демонстрация проверки QR-кода в ресторане Bla Bla Bar в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 15:27Распространение коронавируса
В Госдуме предложили новое название для QR-кода
За поддержку законопроекта проголосовали 43 депутата, против- 11, ещё один воздержался.
Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Законопроекты направили в рассылку для сбора отзывов и предложений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации.
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
13 ноября, 12:00Инфографика
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
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