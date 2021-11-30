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В Хабаровском крае расширили систему QR-кодов
В Хабаровском крае расширили систему QR-кодов - РИА Новости, 30.11.2021
В Хабаровском крае расширили систему QR-кодов
Власти Хабаровского края с 1 декабря вводят QR-коды для посадок на рейсы местных авиалиний и для посещений административных учреждений, сообщает правительство... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T10:32
2021-11-30T10:32
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ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя – РИА Новости. Власти Хабаровского края с 1 декабря вводят QR-коды для посадок на рейсы местных авиалиний и для посещений административных учреждений, сообщает правительство региона."В регионе вводятся новые антиковидные меры. С 1 декабря QR-коды будут проверять у пассажиров местных авиалиний и при посещении зданий органов исполнительной власти. Соответствующее постановление подписано в правительстве края", - говорится в сообщении.С 1 декабря QR-код, бумажный документ о вакцинации либо ПЦР-тест нужно будет предъявить при вылете в любой из районов Хабаровского края на местных авиалиниях. Такая же система заработает при посещении административных учреждений. Нововведение затронет здания органов исполнительной власти края, местного самоуправления, законодательной думы региона. Новые правила также начнут действовать при входе в Контрольно-счетную палату, избирком, в аппарат уполномоченного по правам ребенка, защите прав предпринимателей, а также детского омбудсмена.Допуск сотрудников в эти здания также будет осуществляться при наличии документа, удостоверяющего личность, и QR-кода либо бумажного документа о вакцинации. Посетители в обозначенные здания смогут пройти по QR-коду или справке, также для них предусмотрено наличие отрицательного ПЦР-теста."Нововведения не затрагивают подведомственные учреждения. Допуск в отделения соцзащиты, ЗАГСов, МФЦ осуществляется в обычном режиме", - отмечается в сообщении.Ранее власти Хабаровского края сообщали, что с 1 декабря без QR-кода нельзя будет попасть на железнодорожные вокзалы и в аэропорты региона.
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общество, хабаровский край, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:32 30.11.2021
 
В Хабаровском крае расширили систему QR-кодов

Власти Хабаровского края с 1 декабря вводят QR-коды для посадок на рейсы местных авиалиний

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПроверка наличия у посетителей QR-кодов на входе в торговый центр
Проверка наличия у посетителей QR-кодов на входе в торговый центр - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя – РИА Новости. Власти Хабаровского края с 1 декабря вводят QR-коды для посадок на рейсы местных авиалиний и для посещений административных учреждений, сообщает правительство региона.
"В регионе вводятся новые антиковидные меры. С 1 декабря QR-коды будут проверять у пассажиров местных авиалиний и при посещении зданий органов исполнительной власти. Соответствующее постановление подписано в правительстве края", - говорится в сообщении.
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С 1 декабря QR-код, бумажный документ о вакцинации либо ПЦР-тест нужно будет предъявить при вылете в любой из районов Хабаровского края на местных авиалиниях. Такая же система заработает при посещении административных учреждений. Нововведение затронет здания органов исполнительной власти края, местного самоуправления, законодательной думы региона. Новые правила также начнут действовать при входе в Контрольно-счетную палату, избирком, в аппарат уполномоченного по правам ребенка, защите прав предпринимателей, а также детского омбудсмена.
Допуск сотрудников в эти здания также будет осуществляться при наличии документа, удостоверяющего личность, и QR-кода либо бумажного документа о вакцинации. Посетители в обозначенные здания смогут пройти по QR-коду или справке, также для них предусмотрено наличие отрицательного ПЦР-теста.
"Нововведения не затрагивают подведомственные учреждения. Допуск в отделения соцзащиты, ЗАГСов, МФЦ осуществляется в обычном режиме", - отмечается в сообщении.
Ранее власти Хабаровского края сообщали, что с 1 декабря без QR-кода нельзя будет попасть на железнодорожные вокзалы и в аэропорты региона.
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