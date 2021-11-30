https://ria.ru/20211130/putin-1761485327.html

Криптовалюта ничем не обеспечена, заявил Путин

Криптовалюта ничем не обеспечена, заявил Путин - РИА Новости, 30.11.2021

Криптовалюта ничем не обеспечена, заявил Путин

Риски использования криптовалюты слишком большие, так как она ничем не обеспечена, возможно, за ней будущее, но надо внимательно следить за тем, как этот... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T16:07

2021-11-30T16:07

2021-11-30T16:09

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

экономика

китай

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757600456_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0dc8ee6384b5e7922654835f11aa01c0.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Риски использования криптовалюты слишком большие, так как она ничем не обеспечена, возможно, за ней будущее, но надо внимательно следить за тем, как этот процесс будет развиваться, заявил президент России Владимир Путин."В некоторых странах используется криптовалюта, а некоторых странах она просто запрещена, по-моему в Китае она запрещена, в некоторых других запрещена, но она ничем не обеспечена, волатильность колоссальная, поэтому риски очень большие. Мы тоже считаем, что нужно прислушаться к тем, кто говорит о тех больших рисках. Хотя, конечно, в некоторых государствах, некоторых экономиках все шире и шире применяются криптовалюты, может быть, за этим будущее, но надо внимательно следить за тем, как этот процесс будет развиваться", - сказал Путин на инвестиционном форуме "Россия зовет!".

https://ria.ru/20211126/kriptovalyuta-1760812330.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, китай, владимир путин