https://ria.ru/20211130/putin-1761485327.html
Криптовалюта ничем не обеспечена, заявил Путин
Криптовалюта ничем не обеспечена, заявил Путин - РИА Новости, 30.11.2021
Криптовалюта ничем не обеспечена, заявил Путин
Риски использования криптовалюты слишком большие, так как она ничем не обеспечена, возможно, за ней будущее, но надо внимательно следить за тем, как этот... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T16:07
2021-11-30T16:07
2021-11-30T16:09
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
экономика
китай
владимир путин
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Риски использования криптовалюты слишком большие, так как она ничем не обеспечена, возможно, за ней будущее, но надо внимательно следить за тем, как этот процесс будет развиваться, заявил президент России Владимир Путин."В некоторых странах используется криптовалюта, а некоторых странах она просто запрещена, по-моему в Китае она запрещена, в некоторых других запрещена, но она ничем не обеспечена, волатильность колоссальная, поэтому риски очень большие. Мы тоже считаем, что нужно прислушаться к тем, кто говорит о тех больших рисках. Хотя, конечно, в некоторых государствах, некоторых экономиках все шире и шире применяются криптовалюты, может быть, за этим будущее, но надо внимательно следить за тем, как этот процесс будет развиваться", - сказал Путин на инвестиционном форуме "Россия зовет!".
https://ria.ru/20211126/kriptovalyuta-1760812330.html
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экономика, китай, владимир путин
16:07 30.11.2021 (обновлено: 16:09 30.11.2021)
Криптовалюта ничем не обеспечена, заявил Путин
Президент Путин о криптовалюте: риски слишком большие, она ничем не обеспечена