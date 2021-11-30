https://ria.ru/20211130/putin-1761483084.html

Путин призвал уменьшить волатильность рубля

Путин призвал уменьшить волатильность рубля - РИА Новости, 30.11.2021

Путин призвал уменьшить волатильность рубля

Главная задача властей России в контексте увеличения расчетов в рублях - уменьшить волатильность национальной валюты, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T16:00

2021-11-30T16:00

2021-11-30T16:08

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

экономика

россия

владимир путин

снг

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Главная задача властей России в контексте увеличения расчетов в рублях - уменьшить волатильность национальной валюты, заявил президент РФ Владимир Путин."Самое главное для нас - это понизить волатильность рубля. Если мы думаем о том, чтобы определенные расчеты с нашими партнерами в рамках СНГ, в рамках сотрудничества с республиками бывшего Советского Союза (вести в рублях - ред.), а объемы расчетов в рублях тут увеличиваются, для нас, конечно, главная задача - уменьшить волатильность. Это совершенно очевидная вещь, в том числе поэтому мы так заботимся о сохранении макроэкономической стабильности, макроэкономических показателей", - сказал Путин на инвестиционном форуме "Россия зовет!".

https://ria.ru/20211130/ekonomika-1761484332.html

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экономика, россия, владимир путин, снг