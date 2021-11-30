https://ria.ru/20211130/putin-1761483084.html
Путин призвал уменьшить волатильность рубля
Путин призвал уменьшить волатильность рубля - РИА Новости, 30.11.2021
Путин призвал уменьшить волатильность рубля
Главная задача властей России в контексте увеличения расчетов в рублях - уменьшить волатильность национальной валюты, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T16:00
2021-11-30T16:00
2021-11-30T16:08
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
экономика
россия
владимир путин
снг
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Главная задача властей России в контексте увеличения расчетов в рублях - уменьшить волатильность национальной валюты, заявил президент РФ Владимир Путин."Самое главное для нас - это понизить волатильность рубля. Если мы думаем о том, чтобы определенные расчеты с нашими партнерами в рамках СНГ, в рамках сотрудничества с республиками бывшего Советского Союза (вести в рублях - ред.), а объемы расчетов в рублях тут увеличиваются, для нас, конечно, главная задача - уменьшить волатильность. Это совершенно очевидная вещь, в том числе поэтому мы так заботимся о сохранении макроэкономической стабильности, макроэкономических показателей", - сказал Путин на инвестиционном форуме "Россия зовет!".
https://ria.ru/20211130/ekonomika-1761484332.html
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экономика, россия, владимир путин, снг
16:00 30.11.2021 (обновлено: 16:08 30.11.2021)
Путин призвал уменьшить волатильность рубля
Президент Путин призвал уменьшить волатильность рубля