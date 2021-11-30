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https://ria.ru/20211130/putin-1761483084.html
Путин призвал уменьшить волатильность рубля
Путин призвал уменьшить волатильность рубля - РИА Новости, 30.11.2021
Путин призвал уменьшить волатильность рубля
Главная задача властей России в контексте увеличения расчетов в рублях - уменьшить волатильность национальной валюты, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T16:00
2021-11-30T16:08
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
экономика
россия
владимир путин
снг
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Главная задача властей России в контексте увеличения расчетов в рублях - уменьшить волатильность национальной валюты, заявил президент РФ Владимир Путин."Самое главное для нас - это понизить волатильность рубля. Если мы думаем о том, чтобы определенные расчеты с нашими партнерами в рамках СНГ, в рамках сотрудничества с республиками бывшего Советского Союза (вести в рублях - ред.), а объемы расчетов в рублях тут увеличиваются, для нас, конечно, главная задача - уменьшить волатильность. Это совершенно очевидная вещь, в том числе поэтому мы так заботимся о сохранении макроэкономической стабильности, макроэкономических показателей", - сказал Путин на инвестиционном форуме "Россия зовет!".
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экономика, россия, владимир путин, снг
16:00 30.11.2021 (обновлено: 16:08 30.11.2021)
 
Путин призвал уменьшить волатильность рубля

Президент Путин призвал уменьшить волатильность рубля

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам заседания по управлению лесным хозяйством и землепользованию в рамках климатического саммита ООН
Президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам заседания по управлению лесным хозяйством и землепользованию в рамках климатического саммита ООН - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Главная задача властей России в контексте увеличения расчетов в рублях - уменьшить волатильность национальной валюты, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Самое главное для нас - это понизить волатильность рубля. Если мы думаем о том, чтобы определенные расчеты с нашими партнерами в рамках СНГ, в рамках сотрудничества с республиками бывшего Советского Союза (вести в рублях - ред.), а объемы расчетов в рублях тут увеличиваются, для нас, конечно, главная задача - уменьшить волатильность. Это совершенно очевидная вещь, в том числе поэтому мы так заботимся о сохранении макроэкономической стабильности, макроэкономических показателей", - сказал Путин на инвестиционном форуме "Россия зовет!".
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарной сессии инвестиционного форума Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 16:04Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Путин отметил высокую роль фондового рынка в восстановлении экономики
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаРоссияВладимир ПутинСНГ
 
 
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