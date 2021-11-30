https://ria.ru/20211130/putin-1761480344.html

Путин оценил реакцию США на испытание Китаем гиперзвукового оружия

Путин оценил реакцию США на испытание Китаем гиперзвукового оружия - РИА Новости, 30.11.2021

Путин оценил реакцию США на испытание Китаем гиперзвукового оружия

Китай недавно успешно испытал гиперзвуковое оружие, реакция США на это известна, при этом сами американцы "чуть-чуть впереди" в этой сфере, заявил президент... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T15:48

2021-11-30T15:48

2021-11-30T15:58

в мире

сша

китай

владимир путин

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

втб капитал

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Китай недавно успешно испытал гиперзвуковое оружие, реакция США на это известна, при этом сами американцы "чуть-чуть впереди" в этой сфере, заявил президент России Владимир Путин."Вот вы сказали об испытании Китаем гиперзвукового оружия. Успешно испытание прошло. И мы видели реакцию наших американских партнеров на этот счет. Но мы-то знаем, что американские партнеры чуть-чуть все-таки впереди по созданию гиперзвукового оружия", - сказал он на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!"."Они просто об этом не говорят, и никто об этом не шумит", - добавил Путин.

https://ria.ru/20211130/oruzhie-1761469158.html

сша

китай

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в мире, сша, китай, владимир путин, втб капитал