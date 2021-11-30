https://ria.ru/20211130/putin-1761480344.html
Путин оценил реакцию США на испытание Китаем гиперзвукового оружия
Путин оценил реакцию США на испытание Китаем гиперзвукового оружия - РИА Новости, 30.11.2021
Путин оценил реакцию США на испытание Китаем гиперзвукового оружия
Китай недавно успешно испытал гиперзвуковое оружие, реакция США на это известна, при этом сами американцы "чуть-чуть впереди" в этой сфере, заявил президент... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:48
2021-11-30T15:48
2021-11-30T15:58
в мире
сша
китай
владимир путин
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
втб капитал
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Китай недавно успешно испытал гиперзвуковое оружие, реакция США на это известна, при этом сами американцы "чуть-чуть впереди" в этой сфере, заявил президент России Владимир Путин."Вот вы сказали об испытании Китаем гиперзвукового оружия. Успешно испытание прошло. И мы видели реакцию наших американских партнеров на этот счет. Но мы-то знаем, что американские партнеры чуть-чуть все-таки впереди по созданию гиперзвукового оружия", - сказал он на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!"."Они просто об этом не говорят, и никто об этом не шумит", - добавил Путин.
https://ria.ru/20211130/oruzhie-1761469158.html
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в мире, сша, китай, владимир путин, втб капитал
15:48 30.11.2021 (обновлено: 15:58 30.11.2021)
Путин оценил реакцию США на испытание Китаем гиперзвукового оружия
Президент Путин заявил, что США "чуть-чуть впереди" Китая по гиперзвуковому оружию