https://ria.ru/20211130/putin-1761478773.html
Путин надеется, что ситуация с Украиной не дойдет до "красных линий"
Путин надеется, что ситуация с Украиной не дойдет до "красных линий" - РИА Новости, 30.11.2021
Путин надеется, что ситуация с Украиной не дойдет до "красных линий"
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что ситуация с Украиной не дойдет до появления "красных линий". РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:43
2021-11-30T15:43
2021-11-30T16:45
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
украина
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владимир путин
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что ситуация с Украиной не дойдет до появления "красных линий"."Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет 7-10, а в случае размещения гиперзукового оружия - 5 минут... А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Представляете? А мы можем это сделать уже сейчас. Мы сейчас испытали, и успешно, и с начала года у нас будут на вооружении уже новые ракеты морского базирования гиперзвуковые, 9 Махов. Подлетное время будет для тех, кто отдает приказы, тоже 5 минут. Вот это, создание таких угроз для нас и есть "красные линии". Я надеюсь, что до этого не дойдет. Надеюсь, что чувство здравого смысла и ответственности за свою страну и за мировое сообщество все-таки будет преобладать", - сказал Путин в ходе инвестиционного форума "Россия зовет".
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Путин рассказал о "красных линиях" в отношениях России и Запада
Путин рассказал о "красных линиях" в отношениях России и Запада
2021-11-30T15:43
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украина, москва, владимир путин, россия
15:43 30.11.2021 (обновлено: 16:45 30.11.2021)
Путин надеется, что ситуация с Украиной не дойдет до "красных линий"
Президент Путин надеется, что ситуация с Украиной не дойдет до появления "красных линий"