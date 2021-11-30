https://ria.ru/20211130/putin-1761478773.html

Путин надеется, что ситуация с Украиной не дойдет до "красных линий"

Путин надеется, что ситуация с Украиной не дойдет до "красных линий" - РИА Новости, 30.11.2021

Путин надеется, что ситуация с Украиной не дойдет до "красных линий"

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что ситуация с Украиной не дойдет до появления "красных линий". РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T15:43

2021-11-30T15:43

2021-11-30T16:45

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что ситуация с Украиной не дойдет до появления "красных линий"."Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет 7-10, а в случае размещения гиперзукового оружия - 5 минут... А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Представляете? А мы можем это сделать уже сейчас. Мы сейчас испытали, и успешно, и с начала года у нас будут на вооружении уже новые ракеты морского базирования гиперзвуковые, 9 Махов. Подлетное время будет для тех, кто отдает приказы, тоже 5 минут. Вот это, создание таких угроз для нас и есть "красные линии". Я надеюсь, что до этого не дойдет. Надеюсь, что чувство здравого смысла и ответственности за свою страну и за мировое сообщество все-таки будет преобладать", - сказал Путин в ходе инвестиционного форума "Россия зовет".

https://ria.ru/20211130/putin-1761467178.html

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Путин рассказал о "красных линиях" в отношениях России и Запада Путин рассказал о "красных линиях" в отношениях России и Запада 2021-11-30T15:43 true PT0M48S

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украина, москва, владимир путин, россия