https://ria.ru/20211130/putin-1761477328.html

Путин призвал создать единую систему безопасности

Путин призвал создать единую систему безопасности - РИА Новости, 30.11.2021

Путин призвал создать единую систему безопасности

Нужна единая система безопасности, учитывающая интересы всех стран, создание отдельных союзов ведет не к улучшению, а к напряжению обстановки, сообщил президент РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T15:39

2021-11-30T15:39

2021-11-30T16:13

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

безопасность

владимир путин

сша

австралия

великобритания

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Нужна единая система безопасности, учитывающая интересы всех стран, создание отдельных союзов ведет не к улучшению, а к напряжению обстановки, сообщил президент России Владимир Путин."Факт остается фактом: соперничество нарастает. Оно, на мой взгляд, приобретает неудобоваримый характер, например, создание альянса в Тихоокеанской зоне, в составе США, Великобритания, Австралия. Когда создают союзы против кого-то, то это не ведет к улучшению ситуации в регионе, а наоборот, напрягает ситуацию. Мы всегда выступали за создание единой системы безопасности, которая учитывала бы интересы всех участников мирового общения. Сделано то, что сделано", - сказал Путин в ходе инвестиционного форума "Россия зовет".

https://ria.ru/20211130/putin-1761480519.html

сша

австралия

великобритания

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безопасность, владимир путин, сша, австралия, великобритания