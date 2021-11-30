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Путин заявил, что не считает свое переизбрание целью России
Путин заявил, что не считает свое переизбрание целью России - РИА Новости, 30.11.2021
Путин заявил, что не считает свое переизбрание целью России
Президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет", заявил, что его переизбрание на пост - не цель для России, а также напомнил, что... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:29
2021-11-30T15:29
2021-11-30T16:44
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет", заявил, что его переизбрание на пост - не цель для России, а также напомнил, что он имеет конституционное право избираться на новый срок."Вы спросили или перевод был такой: какие еще цели для России кроме возможного переизбрания. Ну, я думаю, что это не цель для России, мое переизбрание", - сказал Путин, отвечая на вопрос участника форума, планирует ли Путин баллотироваться на следующих президентских выборах и какие еще цели Путин хотел бы достичь для России."В соответствии с конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет - пока я сам для себя еще не решил", - добавил он.
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РИА Новости
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Путин о переизбрании в 2024 году: "Пока я сам для себя еще не решил"
Российский лидер Владимир Путин считает, что президент США Джо Байден поступил правильно, заявив о своей готовности баллотироваться на следующий срок, поскольку это позволяет сохранить управляемость в Штатах. "То, что президент Байден объявил о своем возможном переизбрании, полагаю, что он сделал абсолютно правильно. Потому что если сейчас уже начать готовиться к выборам в США, то управляемость страной в значительной степени пострадает. Ну, президент США не нуждается в моих оценках, но думаю, что поступил абсолютно верно", - сказал Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!".
2021-11-30T15:29
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РИА Новости
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владимир путин, россия, политика, видео
15:29 30.11.2021 (обновлено: 16:44 30.11.2021)
Путин заявил, что не считает свое переизбрание целью России
Президент Путин: мое переизбрание не является целью России