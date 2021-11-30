https://ria.ru/20211130/putin-1761474767.html

Путин заявил, что не считает свое переизбрание целью России

Путин заявил, что не считает свое переизбрание целью России - РИА Новости, 30.11.2021

Путин заявил, что не считает свое переизбрание целью России

Президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет", заявил, что его переизбрание на пост - не цель для России, а также напомнил, что... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T15:29

2021-11-30T15:29

2021-11-30T16:44

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет", заявил, что его переизбрание на пост - не цель для России, а также напомнил, что он имеет конституционное право избираться на новый срок."Вы спросили или перевод был такой: какие еще цели для России кроме возможного переизбрания. Ну, я думаю, что это не цель для России, мое переизбрание", - сказал Путин, отвечая на вопрос участника форума, планирует ли Путин баллотироваться на следующих президентских выборах и какие еще цели Путин хотел бы достичь для России."В соответствии с конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет - пока я сам для себя еще не решил", - добавил он.

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2021

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Путин о переизбрании в 2024 году: "Пока я сам для себя еще не решил" Российский лидер Владимир Путин считает, что президент США Джо Байден поступил правильно, заявив о своей готовности баллотироваться на следующий срок, поскольку это позволяет сохранить управляемость в Штатах. "То, что президент Байден объявил о своем возможном переизбрании, полагаю, что он сделал абсолютно правильно. Потому что если сейчас уже начать готовиться к выборам в США, то управляемость страной в значительной степени пострадает. Ну, президент США не нуждается в моих оценках, но думаю, что поступил абсолютно верно", - сказал Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!". 2021-11-30T15:29 true PT0M55S

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владимир путин, россия, политика, видео