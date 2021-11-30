https://ria.ru/20211130/putin-1761471789.html

Путин рассказал, в каком мире хотел бы жить

Путин рассказал, в каком мире хотел бы жить - РИА Новости, 30.11.2021

Путин рассказал, в каком мире хотел бы жить

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что хотел бы жить в мире, в котором средства личной гигиены не приносили бы вреда окружающей среде и самолеты не... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T15:18

2021-11-30T15:18

2021-11-30T16:14

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

в мире

владимир путин

андрей костин (банкир)

втб

credit suisse

земля

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что хотел бы жить в мире, в котором средства личной гигиены не приносили бы вреда окружающей среде и самолеты не загрязняли атмосферу.На инвестиционном форуме "Россия зовет" глава ВТБ Андрей Костин рассказал президенту про отчет Credit Suisse об ответственном образе жизни. Согласно отчету, ответственным потребителям, которые хотят сохранить климат Земли, придется отказаться от мяса, пива, кофе, дальних путешествий, видеоигр, а также спускать унитаз только два раза в день, принимать ванну раз в неделю и покупать пять футболок в год."Вы хотели бы жить в таком мире?" - спросил Костин президента."Я бы хотел жить в таком мире, в котором средства личной гигиены не приносили бы вреда окружающей среде, мы бы летали на самолетах, которые бы не загрязняли атмосферу", - ответил президент.Путин добавил, что хотел бы, чтобы продукты питания добывались соответствующим способом и утилизировались должным образом."Если мы будем стремиться к результату, мы его достигнем", - отметил президент.

https://ria.ru/20211108/veselo-1758095652.html

https://ria.ru/20211113/vuchich-1758949747.html

земля

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Путин описал идеальный мир будущего Президент РФ Владимир Путин рассказал, что хотел бы жить в мире, в котором средства личной гигиены не приносили бы вреда окружающей среде и самолеты не загрязняли атмосферу. На инвестиционном форуме "Россия зовет" глава ВТБ Андрей Костин рассказал президенту про отчет Credit Suisse об ответственном образе жизни. Согласно отчету, ответственным потребителям, которые хотят сохранить климат Земли, придется отказаться от мяса, пива, кофе, дальних путешествий, видеоигр, а также спускать унитаз только два раза в день, принимать ванну раз в неделю и покупать пять футболок в год. 2021-11-30T15:18 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, андрей костин (банкир), втб, credit suisse , земля, россия