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https://ria.ru/20211130/putin-1761471789.html
Путин рассказал, в каком мире хотел бы жить
Путин рассказал, в каком мире хотел бы жить - РИА Новости, 30.11.2021
Путин рассказал, в каком мире хотел бы жить
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что хотел бы жить в мире, в котором средства личной гигиены не приносили бы вреда окружающей среде и самолеты не... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:18
2021-11-30T16:14
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
в мире
владимир путин
андрей костин (банкир)
втб
credit suisse
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россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что хотел бы жить в мире, в котором средства личной гигиены не приносили бы вреда окружающей среде и самолеты не загрязняли атмосферу.На инвестиционном форуме "Россия зовет" глава ВТБ Андрей Костин рассказал президенту про отчет Credit Suisse об ответственном образе жизни. Согласно отчету, ответственным потребителям, которые хотят сохранить климат Земли, придется отказаться от мяса, пива, кофе, дальних путешествий, видеоигр, а также спускать унитаз только два раза в день, принимать ванну раз в неделю и покупать пять футболок в год."Вы хотели бы жить в таком мире?" - спросил Костин президента."Я бы хотел жить в таком мире, в котором средства личной гигиены не приносили бы вреда окружающей среде, мы бы летали на самолетах, которые бы не загрязняли атмосферу", - ответил президент.Путин добавил, что хотел бы, чтобы продукты питания добывались соответствующим способом и утилизировались должным образом."Если мы будем стремиться к результату, мы его достигнем", - отметил президент.
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Путин описал идеальный мир будущего
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что хотел бы жить в мире, в котором средства личной гигиены не приносили бы вреда окружающей среде и самолеты не загрязняли атмосферу. На инвестиционном форуме "Россия зовет" глава ВТБ Андрей Костин рассказал президенту про отчет Credit Suisse об ответственном образе жизни. Согласно отчету, ответственным потребителям, которые хотят сохранить климат Земли, придется отказаться от мяса, пива, кофе, дальних путешествий, видеоигр, а также спускать унитаз только два раза в день, принимать ванну раз в неделю и покупать пять футболок в год.
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в мире, владимир путин, андрей костин (банкир), втб, credit suisse , земля, россия
15:18 30.11.2021 (обновлено: 16:14 30.11.2021)
 
Путин рассказал, в каком мире хотел бы жить

Президент Путин: хотел бы жить в мире, в котором самолеты не загрязняли бы атмосферу

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что хотел бы жить в мире, в котором средства личной гигиены не приносили бы вреда окружающей среде и самолеты не загрязняли атмосферу.
На инвестиционном форуме "Россия зовет" глава ВТБ Андрей Костин рассказал президенту про отчет Credit Suisse об ответственном образе жизни. Согласно отчету, ответственным потребителям, которые хотят сохранить климат Земли, придется отказаться от мяса, пива, кофе, дальних путешествий, видеоигр, а также спускать унитаз только два раза в день, принимать ванну раз в неделю и покупать пять футболок в год.
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"Вы хотели бы жить в таком мире?" - спросил Костин президента.
"Я бы хотел жить в таком мире, в котором средства личной гигиены не приносили бы вреда окружающей среде, мы бы летали на самолетах, которые бы не загрязняли атмосферу", - ответил президент.
Путин добавил, что хотел бы, чтобы продукты питания добывались соответствующим способом и утилизировались должным образом.
"Если мы будем стремиться к результату, мы его достигнем", - отметил президент.
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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"В миреВладимир ПутинАндрей Костин (банкир)ВТБCredit SuisseЗемляРоссия
 
 
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