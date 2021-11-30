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Путин пообещал, что власти проработают решения по помощи гражданам
Путин пообещал, что власти проработают решения по помощи гражданам - РИА Новости, 30.11.2021
Путин пообещал, что власти проработают решения по помощи гражданам
Власти РФ будут прорабатывать дополнительные решения по финансовой помощи гражданам, исходя из финансовых возможностей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:10
2021-11-30T15:10
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Власти РФ будут прорабатывать дополнительные решения по финансовой помощи гражданам, исходя из финансовых возможностей, заявил президент России Владимир Путин."Также мы расширили финансовую помощь гражданам с небольшими доходами. В этом году провели единовременные выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники. Запускаем новые меры поддержки семей с детьми. В будущем году проведем дополнительную индексацию прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, социальных выплат. Такие решения уже приняты", - сказал он на форуме "Россия зовёт!""Конечно, это не исчерпывающий перечень мер по поддержке граждан. Исходя из наших финансовых возможностей, будем прорабатывать и другие решения на этот счет", - заявил он.
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общество, владимир путин, россия
15:10 30.11.2021
 
Путин пообещал, что власти проработают решения по помощи гражданам

Президент Путин пообещал, что власти проработают решения по финансовой помощи гражданам

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарной сессии инвестиционного форума "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарной сессии инвестиционного форума Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Власти РФ будут прорабатывать дополнительные решения по финансовой помощи гражданам, исходя из финансовых возможностей, заявил президент России Владимир Путин.
"Также мы расширили финансовую помощь гражданам с небольшими доходами. В этом году провели единовременные выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники. Запускаем новые меры поддержки семей с детьми. В будущем году проведем дополнительную индексацию прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, социальных выплат. Такие решения уже приняты", - сказал он на форуме "Россия зовёт!"
"Конечно, это не исчерпывающий перечень мер по поддержке граждан. Исходя из наших финансовых возможностей, будем прорабатывать и другие решения на этот счет", - заявил он.
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