https://ria.ru/20211130/putin-1761470065.html
Путин пообещал, что власти проработают решения по помощи гражданам
Путин пообещал, что власти проработают решения по помощи гражданам - РИА Новости, 30.11.2021
Путин пообещал, что власти проработают решения по помощи гражданам
Власти РФ будут прорабатывать дополнительные решения по финансовой помощи гражданам, исходя из финансовых возможностей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:10
2021-11-30T15:10
2021-11-30T15:10
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
общество
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761463628_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_77c5ccb62ea1e62aed8497e39dcf0c93.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Власти РФ будут прорабатывать дополнительные решения по финансовой помощи гражданам, исходя из финансовых возможностей, заявил президент России Владимир Путин."Также мы расширили финансовую помощь гражданам с небольшими доходами. В этом году провели единовременные выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники. Запускаем новые меры поддержки семей с детьми. В будущем году проведем дополнительную индексацию прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, социальных выплат. Такие решения уже приняты", - сказал он на форуме "Россия зовёт!""Конечно, это не исчерпывающий перечень мер по поддержке граждан. Исходя из наших финансовых возможностей, будем прорабатывать и другие решения на этот счет", - заявил он.
https://ria.ru/20211109/invalidnost-1758209667.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761463628_354:0:2913:1919_1920x0_80_0_0_d10c0ccabd61baec303c604295841d76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия
Путин пообещал, что власти проработают решения по помощи гражданам
Президент Путин пообещал, что власти проработают решения по финансовой помощи гражданам