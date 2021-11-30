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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
https://ria.ru/20211130/putin-1761467178.html
Путин посоветовал Украине наладить отношения с Россией
Путин посоветовал Украине наладить отношения с Россией - РИА Новости, 30.11.2021
Путин посоветовал Украине наладить отношения с Россией
Дело не вводе войск - Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:05
2021-11-30T16:02
украина
владимир путин
россия
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Дело не вводе войск - Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет, заявил президент России Владимир Путин."Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения: по созданию более справедливого устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать", - сказал он на инвестиционном форуме "Россия зовет!".
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"Дело не в вводе войск, надо наладить отношения" - Путин о наличии угроз для Украины
Путин о наличии угроз для Украины: дело не в вводе войск, надо наладить отношения, и если это удастся - все будет хорошо
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украина, владимир путин, россия
15:05 30.11.2021 (обновлено: 16:02 30.11.2021)
 
Путин посоветовал Украине наладить отношения с Россией

Президент Путин: Украине надо наладить отношения сРоссией, если удастся, все будет хорошо

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Дело не вводе войск - Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет, заявил президент России Владимир Путин.
"Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения: по созданию более справедливого устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать", - сказал он на инвестиционном форуме "Россия зовет!".
Дело не в вводе войск, надо наладить отношения - Путин о наличии угроз для Украины - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 14:59Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Путин прокомментировал сообщения о российских войсках на границе с Украиной
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"УкраинаВладимир ПутинРоссия
 
 
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