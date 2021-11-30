https://ria.ru/20211130/putin-1761467178.html

Путин посоветовал Украине наладить отношения с Россией

Путин посоветовал Украине наладить отношения с Россией - РИА Новости, 30.11.2021

Путин посоветовал Украине наладить отношения с Россией

Дело не вводе войск - Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T15:05

2021-11-30T15:05

2021-11-30T16:02

украина

владимир путин

россия

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Дело не вводе войск - Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет, заявил президент России Владимир Путин."Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения: по созданию более справедливого устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать", - сказал он на инвестиционном форуме "Россия зовет!".

https://ria.ru/20211130/voyska-1761465429.html

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"Дело не в вводе войск, надо наладить отношения" - Путин о наличии угроз для Украины Путин о наличии угроз для Украины: дело не в вводе войск, надо наладить отношения, и если это удастся - все будет хорошо 2021-11-30T15:05 true PT0M24S

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украина, владимир путин, россия