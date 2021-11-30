https://ria.ru/20211130/putin-1761459448.html
Путин призвал защитить интересы россиян и гарантировать их сбережения
Путин призвал защитить интересы россиян и гарантировать их сбережения - РИА Новости, 30.11.2021
Путин призвал защитить интересы россиян и гарантировать их сбережения
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по стимулам для россиян, вкладывающихся вдолгую в российские ценные бумаги, и по мерам РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:40
2021-11-30T14:40
2021-11-30T15:47
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
общество
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757091348_0:116:3155:1891_1920x0_80_0_0_cfb59524bc3fe0affce9f0215d12bfae.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по стимулам для россиян, вкладывающихся вдолгую в российские ценные бумаги, и по мерам защиты этих средств по аналогии с системой страхования банковских вкладов.По его словам, российский фондовый рынок активно привлекает средства граждан - за девять месяцев текущего года объем их вложений вырос более чем на четверть. Это обеспечивает дополнительную устойчивость рынка ценных бумаг, делает его более привлекательным, обратил внимание президент.Но этот ресурс должен стать не только серьезным источником финансирования инвестиционных проектов, но и надежно работать на самих граждан, приносить стабильный доход тем, кто готов вдолгую вкладывать средства в российскую экономику, подчеркнул глава государства."В этой связи прошу правительство России подготовить дополнительные предложения на этот счет, включая вычеты по налогу на доходы физических лиц при долгосрочном вложении средств в российские ценные бумаги", - сказал Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!".Он также предложил подумать о софинансировании государством таких накоплений."При этом подчеркну: на фондовом рынке неизбежны конъюнктурные колебания и спады. И еще раз хочу обратить на это внимание: нужно защитить интересы граждан и гарантировать их сбережения. По сути речь идет о механизме, аналогичном, как я уже сказал, системе страхования банковских вкладов", - заявил президент РФ.
https://ria.ru/20211124/bank-1760499780.html
https://ria.ru/20211027/stavki-1756413247.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757091348_424:0:3155:2048_1920x0_80_0_0_bfbcd78cfc8877e71c34a21a96937288.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия
14:40 30.11.2021 (обновлено: 15:47 30.11.2021)
Путин призвал защитить интересы россиян и гарантировать их сбережения
Президент Путин призвал защитить интересы россиян и гарантировать их сбережения
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
поручил правительству подготовить предложения по стимулам для россиян, вкладывающихся вдолгую в российские ценные бумаги, и по мерам защиты этих средств по аналогии с системой страхования банковских вкладов.
По его словам, российский фондовый рынок активно привлекает средства граждан - за девять месяцев текущего года объем их вложений вырос более чем на четверть. Это обеспечивает дополнительную устойчивость рынка ценных бумаг, делает его более привлекательным, обратил внимание президент.
Но этот ресурс должен стать не только серьезным источником финансирования инвестиционных проектов, но и надежно работать на самих граждан, приносить стабильный доход тем, кто готов вдолгую вкладывать средства в российскую экономику, подчеркнул глава государства.
"В этой связи прошу правительство России
подготовить дополнительные предложения на этот счет, включая вычеты по налогу на доходы физических лиц при долгосрочном вложении средств в российские ценные бумаги", - сказал Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!".
Он также предложил подумать о софинансировании государством таких накоплений.
"При этом подчеркну: на фондовом рынке неизбежны конъюнктурные колебания и спады. И еще раз хочу обратить на это внимание: нужно защитить интересы граждан и гарантировать их сбережения. По сути речь идет о механизме, аналогичном, как я уже сказал, системе страхования банковских вкладов", - заявил президент РФ.