https://ria.ru/20211130/putin-1761457816.html
Путин призвал определить правильную модель по защите персональных данных
Путин призвал определить правильную модель по защите персональных данных - РИА Новости, 30.11.2021
Путин призвал определить правильную модель по защите персональных данных
Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо определить правильную модель по защите персональной информации. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:37
2021-11-30T14:37
2021-11-30T14:46
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо определить правильную модель по защите персональной информации.По его словам, серьезный эффект для развития национальной экономики, повышения производительности труда и доходов россиян должна дать цифровая трансформация, внедрение новых технологий во всех сферах жизни."Нужно определить правильную модель работы с большими массивами информации, основанную на безусловной защите безопасности персональных данных, в целом, если смотреть шире, прав свобод граждан", - сказал Путин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!".
https://ria.ru/20211116/utechka-1759214240.html
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общество, владимир путин, россия
14:37 30.11.2021 (обновлено: 14:46 30.11.2021)
Путин призвал определить правильную модель по защите персональных данных
Президент Путин призвал определить правильную модель по защите персональных данных