https://ria.ru/20211130/putin-1761456142.html
Путин призвал увеличить производство продуктов питания
Путин призвал увеличить производство продуктов питания - РИА Новости, 30.11.2021
Путин призвал увеличить производство продуктов питания
Президент РФ Владимир Путин обратил внимание правительства РФ и глав регионов на необходимость увеличения объемов производства продуктов питания на внутреннем... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:31
2021-11-30T14:31
2021-11-30T14:45
общество
владимир путин
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание правительства РФ и глав регионов на необходимость увеличения объемов производства продуктов питания на внутреннем рынке.Выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет", президент отметил, что власти уже адресно поддерживают производителей товаров, которые наиболее подвержены резким ценовым колебаниям, в первую очередь, это продукты питания."Здесь вновь обращаю внимание правительства России и коллег в регионах - увеличение объемов производства и повышение доступности продовольствия на внутреннем рынке является ключевым критерием эффективности работы по этому направлению", - сказал Путин.
https://ria.ru/20211025/prodovolstvie-1756148026.html
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общество, владимир путин, россия
14:31 30.11.2021 (обновлено: 14:45 30.11.2021)
Путин призвал увеличить производство продуктов питания
Президент Путин призвал увеличить производство продуктов питания на внутреннем рынке