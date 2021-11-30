https://ria.ru/20211130/putin-1761456142.html

Путин призвал увеличить производство продуктов питания

Путин призвал увеличить производство продуктов питания - РИА Новости, 30.11.2021

Путин призвал увеличить производство продуктов питания

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание правительства РФ и глав регионов на необходимость увеличения объемов производства продуктов питания на внутреннем... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T14:31

2021-11-30T14:31

2021-11-30T14:45

общество

владимир путин

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание правительства РФ и глав регионов на необходимость увеличения объемов производства продуктов питания на внутреннем рынке.Выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет", президент отметил, что власти уже адресно поддерживают производителей товаров, которые наиболее подвержены резким ценовым колебаниям, в первую очередь, это продукты питания."Здесь вновь обращаю внимание правительства России и коллег в регионах - увеличение объемов производства и повышение доступности продовольствия на внутреннем рынке является ключевым критерием эффективности работы по этому направлению", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211025/prodovolstvie-1756148026.html

россия

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общество, владимир путин, россия