https://ria.ru/20211130/putin-1761454946.html
Путин назвал причины сохранения инфляционных рисков
Путин назвал причины сохранения инфляционных рисков - РИА Новости, 30.11.2021
Путин назвал причины сохранения инфляционных рисков
Инфляционные риски сохраняются, в том числе из-за чрезвычайно мягкой бюджетной политики ряда стран, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:27
2021-11-30T14:27
2021-11-30T15:00
экономика
владимир путин
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Инфляционные риски сохраняются, в том числе из-за чрезвычайно мягкой бюджетной политики ряда стран, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!"."Кроме того, существенным фактором в разгоне инфляции, можно даже, ключевую роль в разгоне инфляции, сыграла чрезвычайно мягкая бюджетная политика большинства развитых стран. Рост бюджетных дефицитов, который наблюдается и в текущем году, а значит, и глобальные инфляционные риски все еще сохраняются", - заявил он.
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экономика, владимир путин, россия
14:27 30.11.2021 (обновлено: 15:00 30.11.2021)
Путин назвал причины сохранения инфляционных рисков
Президент Путин заявил, что инфляционные риски сохраняются из-за мягкой ДКП ряда стран