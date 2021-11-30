https://ria.ru/20211130/putin-1761454946.html

Путин назвал причины сохранения инфляционных рисков

Путин назвал причины сохранения инфляционных рисков - РИА Новости, 30.11.2021

Путин назвал причины сохранения инфляционных рисков

Инфляционные риски сохраняются, в том числе из-за чрезвычайно мягкой бюджетной политики ряда стран, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T14:27

2021-11-30T14:27

2021-11-30T15:00

экономика

владимир путин

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Инфляционные риски сохраняются, в том числе из-за чрезвычайно мягкой бюджетной политики ряда стран, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!"."Кроме того, существенным фактором в разгоне инфляции, можно даже, ключевую роль в разгоне инфляции, сыграла чрезвычайно мягкая бюджетная политика большинства развитых стран. Рост бюджетных дефицитов, который наблюдается и в текущем году, а значит, и глобальные инфляционные риски все еще сохраняются", - заявил он.

https://ria.ru/20211130/putin-1761461791.html

россия

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экономика, владимир путин, россия